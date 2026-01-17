BIST 12.669
DOLAR 43,28
EURO 50,20
ALTIN 6.375,38
HABER /  MEDYA

'Sömürge valisi" denildi oturma düzeni olay oldu işin aslı ortaya çıktı

'Sömürge valisi" denildi oturma düzeni olay oldu işin aslı ortaya çıktı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in ABD Büyükelçisi Tom Barrack’la görüşmesindeki oturma düzeni kamuoyunu ikiye böldü. Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz özel bir protokol uygulanmadığını, diğer konuklarda da aynı karşılamanın yapıldığını belirtti. Protokole itiraz eden Şamil Tayyar, ‘Eskiden böyle olması’, şimdikini doğrulamaz, eskinin de hatalı olduğunu gösterir" dedi ve protokolün düzeltilmesi temennisinde bulundu.

Abone ol

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabulündeki oturma düzeni tartışma konusu oldu.

Büyükelçinin devlet başkanı gibi konumda gösteren görüntü çok konuşuldu. Barrack'ın sömürge valisi edasıyla durduğu yorumları yapıldı.

Şamil Tayyar: ‘Eskiden böyle olması’, şimdikini doğrulamaz

Fotoğrafı sosyal medya hesabından yorumlayan Tayyar, "Deniyor ki eskiden de böyleydi. ‘Eskiden böyle olması’, şimdikini doğrulamaz, eskinin de hatalı olduğunu gösterir." ifadelerine yer verdi.

"Bizim Washington büyükelçimiz, ABD Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanını ziyaret etse, oturma düzeni böyle mi olurdu?" diye soran Şamil Tayyar, "Velhasıl, neresinden bakarsak bakalım, bu fotoğraf karesi olmadı. Belki de hayırlı oldu, sıkıntılı protokol düzeltilir." dedi.

'Sömürge valisi" denildi oturma düzeni olay oldu işin aslı ortaya çıktı - Resim: 0

Taha Hüseyin Karagöz: Özel bir prototol uygulanmadı

Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz de daha önce yapılan kabul törenlerine ilişkin fotoğraflara yer vererek, "Aslında olan; Milli Savunma Bakanlığı’nı ziyaret eden ABD Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack’a Özel bir protokol uygulanmadı Oturma düzeni her zamanki gibi" ifadalerini kulllandı.

'Sömürge valisi" denildi oturma düzeni olay oldu işin aslı ortaya çıktı - Resim: 1

ÖNCEKİ HABERLER
Dışişleri Bakan Yardımcılığına Hacı Ali Özel atandı
Dışişleri Bakan Yardımcılığına Hacı Ali Özel atandı
TPAO Genel Müdürlüğüne atama! Resmi Gazete'de yayımlandı
TPAO Genel Müdürlüğüne atama! Resmi Gazete'de yayımlandı
Kronik stres beyni küçültüyor, hafızayı zayıflatıyor
Kronik stres beyni küçültüyor, hafızayı zayıflatıyor
Tarkan 7 yıl aradan sonra İstanbul’da sahneye çıktı
Tarkan 7 yıl aradan sonra İstanbul’da sahneye çıktı
Gazze Barış Kurulu üyeleri açıklandı kurulda Hakan Fidan Türkiye'yi temsil edecek
Gazze Barış Kurulu üyeleri açıklandı kurulda Hakan Fidan Türkiye'yi temsil edecek
Konya'da aile faciası! Kız kardeşini öldürüp annesini yaraladı ardından intihar etti
Konya'da aile faciası! Kız kardeşini öldürüp annesini yaraladı ardından intihar etti
İran'da internet kısıtlamasıyla ilgili yeni gelişme
İran'da internet kısıtlamasıyla ilgili yeni gelişme
YPG'nin Fırat'ın batısından çekilme takvimi belli oldu sivillerden sevinç gösterileri
YPG'nin Fırat'ın batısından çekilme takvimi belli oldu sivillerden sevinç gösterileri
Fenerbahçe Beko Nando de Colo farkıyla kazandı
Fenerbahçe Beko Nando de Colo farkıyla kazandı
Maduro kaçırılırken kaç asker öldü? Venezuela Savunma Bakanı açıkladı
Maduro kaçırılırken kaç asker öldü? Venezuela Savunma Bakanı açıkladı
ABD'de California Valisi Newsom, Donald Trump'a iç savaş suçlaması
ABD'de California Valisi Newsom, Donald Trump'a iç savaş suçlaması
Özgür Özel'i zora sokan belge! İmamoğlu'nun imzası var AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir paylaştı
Özgür Özel'i zora sokan belge! İmamoğlu'nun imzası var AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir paylaştı