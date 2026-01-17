'Sömürge valisi" denildi oturma düzeni olay oldu işin aslı ortaya çıktı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in ABD Büyükelçisi Tom Barrack’la görüşmesindeki oturma düzeni kamuoyunu ikiye böldü. Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz özel bir protokol uygulanmadığını, diğer konuklarda da aynı karşılamanın yapıldığını belirtti. Protokole itiraz eden Şamil Tayyar, ‘Eskiden böyle olması’, şimdikini doğrulamaz, eskinin de hatalı olduğunu gösterir" dedi ve protokolün düzeltilmesi temennisinde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabulündeki oturma düzeni tartışma konusu oldu.

Büyükelçinin devlet başkanı gibi konumda gösteren görüntü çok konuşuldu. Barrack'ın sömürge valisi edasıyla durduğu yorumları yapıldı.

Şamil Tayyar: ‘Eskiden böyle olması’, şimdikini doğrulamaz

Fotoğrafı sosyal medya hesabından yorumlayan Tayyar, "Deniyor ki eskiden de böyleydi. ‘Eskiden böyle olması’, şimdikini doğrulamaz, eskinin de hatalı olduğunu gösterir." ifadelerine yer verdi.

"Bizim Washington büyükelçimiz, ABD Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanını ziyaret etse, oturma düzeni böyle mi olurdu?" diye soran Şamil Tayyar, "Velhasıl, neresinden bakarsak bakalım, bu fotoğraf karesi olmadı. Belki de hayırlı oldu, sıkıntılı protokol düzeltilir." dedi.

Taha Hüseyin Karagöz: Özel bir prototol uygulanmadı

Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz de daha önce yapılan kabul törenlerine ilişkin fotoğraflara yer vererek, "Aslında olan; Milli Savunma Bakanlığı’nı ziyaret eden ABD Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack’a Özel bir protokol uygulanmadı Oturma düzeni her zamanki gibi" ifadalerini kulllandı.