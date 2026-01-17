AKOM gün vererek uyardı! İstanbul'a kuvvetli kar yağışı geliyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte hafta sonunda etkili olması beklenen soğuk hava ve kar yağışına karşı uyardı. Özellikle pazar akşamından sonra sıcaklıkların 2 derece ve altına düşmesiyle birlikte yağışların aralıklarla yerel kuvvetli kar sağanağına dönüşebileceği bildirildi.
AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının cumartesiyi pazara bağlayan gece yarısından sonra ise kar değerlerine gerileyeceği öngörülüyor.
Meteorolojik değerlendirmelere göre rüzgarın, cumartesiden itibaren pazara kadar kuzey yönlerden yer yer saatte 20 ila 50 kilometre hızla esmesi bekleniyor.
Cumartesi günü bölgede beklenen aralıklı ve yerel yağışların pazar sabahından itibaren karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
Pazar akşamından sonra sıcaklıkların 2 derece ve altına düşmesiyle birlikte yağışların aralıklarla yerel kuvvetli kar sağanağına dönüşebileceği öngörülüyor.