Kevih Durant Alperen Şengün ikilisi yıldızlaştı Houston kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, sahasında Minnesota Timberwolves'u 110-105 mağlup etti. Maçta Kevin Durant 39, Alperen Şengün 25 sayı attı.

Toyota Center'da oynanan maçta Kevin Durant'ın 39 sayı, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 25 sayı, 14 ribaunt, 3 asistlik performansı Rockets'a sezonun 24. galibiyetini getirdi.

Thunder karşısında üç sayılık atışlarda 5'te 0 yapan Durant, Timberwolves potasında 6 üç sayılık atışta isabet bularak sezonun en iyi performansını sergiledi.

Timberwolves'ta Julius Randle'ın 39 sayılık çabası mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Kenardan gelen Naz Reid, 25 sayı, 9 ribauntla oynadı.

Cavaliers, Mobley'nin smacıyla kazandı

Philadelphia 76ers'ı 117-115 yenen Cleveland Cavaliers, rakibiyle deplasmanda oynadığı üst üste iki maçtan da galip ayrıldı.

Cavaliers'ta Jaylon Tyson 39 sayıyla kariyer rekoru kırarken, Evan Mobley'nin bitime 4,8 saniye kala yaptığı smaç galibiyeti getirdi.

Son çeyrekte 11 sayı geriden gelen konuk takımda, Donovan Mitchell 13 sayı, 12 asist, 9 ribauntluk katkı sağladı.

76ers'ta ise Joel Embiid 33 sayı, Tyrese Maxey ise 22 sayı, 9 asist, 5 top çalma performansı sergiledi. 15 dakika süre alan milli basketbolcu Adem Bona, 4 sayı, 4 ribaunt, 3 blokla maçı tamamladı.

