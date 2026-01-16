BIST 12.669
DOLAR 43,28
EURO 50,19
ALTIN 6.388,64
HABER /  SPOR

Eyüpspor’a kayyum atandı! Başkan tutuklanmıştı

Eyüpspor’a kayyum atandı! Başkan tutuklanmıştı

İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği, yürütülen soruşturma kapsamında Eyüpspor Futbol Yatırımları A.Ş. dahil 9 şirkete kayyum atanmasına karar verdi.

Abone ol

İstanbul 12. Sulh Ceza Hâkimliği, yürütülen soruşturma kapsamında Eyüpspor Futbol Yatırımları A.Ş. dahil 9 şirkete kayyum atanmasına karar verdi.

Futbolda bahis soruşturması kapsamında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız 29 Aralık'ta tutuklanmıştı.

Bahis soruşturması kapsamında Eyüpspor ile birlikte kayyum atanan atanan şirketler ise şu şekilde:

1-) Eyüpspor
2-) Metal Filo Hizmetleri Otomotiv AŞ
3-) Metal Auto Motorlu Araçlar AŞ
4-) Bi Poliçe Sigorta Acenteliği LTD
5-) BM Grup Ticaret Gıda Otomotiv İnşaat LTD
6-) Easy Drive Filo AŞ
7-) Metal Oto Ticaret AŞ
8-) Metal Mimarlık AŞ
9-) Metal Havacılık AŞ.

ÖNCEKİ HABERLER
Hadi Özışık’tan net çıkış: Hedefte Hakan Fidan değil, Türkiye var!
Hadi Özışık’tan net çıkış: Hedefte Hakan Fidan değil, Türkiye var!
İngiltere'den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı
İngiltere'den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı
Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter’ten babasına şok sözler: Annemi döverek ünlü oldun!
Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter’ten babasına şok sözler: Annemi döverek ünlü oldun!
İsrail ve ABD’den yapay zeka ve kritik teknolojilerde ortaklık
İsrail ve ABD’den yapay zeka ve kritik teknolojilerde ortaklık
Akaryakıt fiyatlarında benzin için indirim kararı
Akaryakıt fiyatlarında benzin için indirim kararı
Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı
Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı
Ankara merkezli dolandırıcılık soruşturması: 12 tutuklama
Ankara merkezli dolandırıcılık soruşturması: 12 tutuklama
Kahramanmaraş'ta Atatürk'e hakaret eden 3 zanlı tutuklandı
Kahramanmaraş'ta Atatürk'e hakaret eden 3 zanlı tutuklandı
PFDK'den 146 teknik sorumlu ve antrenöre 'bahis' cezası
PFDK'den 146 teknik sorumlu ve antrenöre 'bahis' cezası
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun test sonucu açıklandı
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun test sonucu açıklandı
Bakanı Uraloğlu açıkladı: Esenboğa Havalimanı’nda kapasite artırımı başlıyor
Bakanı Uraloğlu açıkladı: Esenboğa Havalimanı’nda kapasite artırımı başlıyor
Galatasaray'da seremoniye katılmamanın faturası ağır oldu!
Galatasaray'da seremoniye katılmamanın faturası ağır oldu!