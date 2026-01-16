Eyüpspor’a kayyum atandı! Başkan tutuklanmıştı

İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği, yürütülen soruşturma kapsamında Eyüpspor Futbol Yatırımları A.Ş. dahil 9 şirkete kayyum atanmasına karar verdi.Abone ol
Futbolda bahis soruşturması kapsamında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız 29 Aralık'ta tutuklanmıştı.
Bahis soruşturması kapsamında Eyüpspor ile birlikte kayyum atanan atanan şirketler ise şu şekilde:
1-) Eyüpspor
2-) Metal Filo Hizmetleri Otomotiv AŞ
3-) Metal Auto Motorlu Araçlar AŞ
4-) Bi Poliçe Sigorta Acenteliği LTD
5-) BM Grup Ticaret Gıda Otomotiv İnşaat LTD
6-) Easy Drive Filo AŞ
7-) Metal Oto Ticaret AŞ
8-) Metal Mimarlık AŞ
9-) Metal Havacılık AŞ.