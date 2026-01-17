BIST 12.669
DOLAR 43,28
EURO 50,20
ALTIN 6.375,38
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Konya'da aile faciası! Kız kardeşini öldürüp annesini yaraladı ardından intihar etti

Konya'da aile faciası! Kız kardeşini öldürüp annesini yaraladı ardından intihar etti

Konya’da korkunç bir olay yaşandı. Kız kardeşini öldüren, annesini ağır yaralayan kişi aynı silahla intihar etti.

Abone ol

Caferçelebi Sokak’taki bir sitede oturan Nadir Türkmen ile annesi İsmehan Türkmen ve kız kardeşi Nida Türkmen arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nadir Türkmen, yanında bulunan tabancayla kız kardeşi ve annesini vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.

Konya'da aile faciası! Kız kardeşini öldürüp annesini yaraladı ardından intihar etti - Resim: 0

Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan incelemede, Nadir ve Nida Türkmen’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Konya'da aile faciası! Kız kardeşini öldürüp annesini yaraladı ardından intihar etti - Resim: 1

Ağır yaralanan anne İsmehan Türkmen ise Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Tedbirinizi alın: Meteoroloji'den 13 kente sarı kodlu uyarı!
Foto Galeri Tedbirinizi alın: Meteoroloji'den 13 kente sarı kodlu uyarı! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İran'da internet kısıtlamasıyla ilgili yeni gelişme
İran'da internet kısıtlamasıyla ilgili yeni gelişme
YPG'nin Fırat'ın batısından çekilme takvimi belli oldu sivillerden sevinç gösterileri
YPG'nin Fırat'ın batısından çekilme takvimi belli oldu sivillerden sevinç gösterileri
Fenerbahçe Beko Nando de Colo farkıyla kazandı
Fenerbahçe Beko Nando de Colo farkıyla kazandı
Maduro kaçırılırken kaç asker öldü? Venezuela Savunma Bakanı açıkladı
Maduro kaçırılırken kaç asker öldü? Venezuela Savunma Bakanı açıkladı
ABD'de California Valisi Newsom, Donald Trump'a iç savaş suçlaması
ABD'de California Valisi Newsom, Donald Trump'a iç savaş suçlaması
Özgür Özel'i zora sokan belge! İmamoğlu'nun imzası var AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir paylaştı
Özgür Özel'i zora sokan belge! İmamoğlu'nun imzası var AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir paylaştı
Resmi Gazete’de üst düzey atamalar yayımlandı
Resmi Gazete’de üst düzey atamalar yayımlandı
Mazlum Abdi duyurdu: Halep'in doğusundan çekiliyoruz
Mazlum Abdi duyurdu: Halep'in doğusundan çekiliyoruz
İstanbul Valiliği'nden kar uyarısı
İstanbul Valiliği'nden kar uyarısı
Suriye ordusu hedef alınacak terör unsurlarının koordinatlarını duyurdu
Suriye ordusu hedef alınacak terör unsurlarının koordinatlarını duyurdu
Mardin’de kayıp iki çocuktan acı haber! Cansız bedenleri bulundu
Mardin’de kayıp iki çocuktan acı haber! Cansız bedenleri bulundu
Suriye’de Kürtler ile ilgili tarihi kararname
Suriye’de Kürtler ile ilgili tarihi kararname