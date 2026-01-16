BIST 12.669
DOLAR 43,28
EURO 50,21
ALTIN 6.380,60
HABER /  GÜNCEL

Mardin’de kayıp iki çocuktan acı haber! Cansız bedenleri bulundu

Mardin’de kayıp iki çocuktan acı haber! Cansız bedenleri bulundu

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde saat 16.30’dan itibaren haber alınamayan 9 yaşındaki D.E. ile 7 yaşındaki A.E. için başlatılan arama çalışmaları acı sonla bitti. Gölet kenarında ayak izleri ve buz kırıkları tespit edilmesinin ardından, jandarma sualtı dalgıçları çocukların cansız bedenlerini gölette buldu.

Abone ol

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 9 yaşındaki D.E. ve 7 yaşındaki A.E'den saat 16.30'dan itibaren haber alamayan yakınları, yetkililere kayıp ihbarında bulundu.

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekiplerince çocukların bulunması için arama çalışması başlatıldı.

ÖNCE AYAK İZLERİ BULUNDU

Bölgede yürütülen çalışma sırasında, aynı mahallede küçük bir gölet kenarında ayak izlerine rastlandı. Soğuk hava nedeniyle göletin yüzeyini kaplayan buzun bir kısmının kırık olduğu tespit edildi.

GÖLETTE CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Jandarma Arama Kurtarma Sualtı dalgıçları tarafından gölette çocukların cesetleri bulundu. Cesetler, sağlık ekiplerince otopsi için hastaneye götürüldü.

Mazıdağı Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı da olay yerine gelerek çalışmaları koordine etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Suriye’de Kürtler ile ilgili tarihi kararname
Suriye’de Kürtler ile ilgili tarihi kararname
Beşiktaş'ta Rafa Silva dönemi kapanıyor: Anlaşma sağlandı
Beşiktaş'ta Rafa Silva dönemi kapanıyor: Anlaşma sağlandı
2026'da 6 yeni şehir hastanesi sağlık sistemine dahil olacak
2026'da 6 yeni şehir hastanesi sağlık sistemine dahil olacak
Donald Trump: İran'a teşekkür ederim
Donald Trump: İran'a teşekkür ederim
Abdulkadir Uraloğlu kısa süreli rahatsızlık yaşamıştı, açıklamayı kendisi yaptı
Abdulkadir Uraloğlu kısa süreli rahatsızlık yaşamıştı, açıklamayı kendisi yaptı
ABD topraklarının yüzde 40'ını parayla satın aldı
ABD topraklarının yüzde 40'ını parayla satın aldı
Hasan Usta Kebap’tan başarılı öğrencilere kebap sürprizi
Hasan Usta Kebap’tan başarılı öğrencilere kebap sürprizi
Eyüpspor’a kayyum atandı! Başkan tutuklanmıştı
Eyüpspor’a kayyum atandı! Başkan tutuklanmıştı
Hadi Özışık’tan net çıkış: Hedefte Hakan Fidan değil, Türkiye var!
Hadi Özışık’tan net çıkış: Hedefte Hakan Fidan değil, Türkiye var!
İngiltere'den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı
İngiltere'den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı
Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter’ten babasına şok sözler: Annemi döverek ünlü oldun!
Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter’ten babasına şok sözler: Annemi döverek ünlü oldun!
İsrail ve ABD’den yapay zeka ve kritik teknolojilerde ortaklık
İsrail ve ABD’den yapay zeka ve kritik teknolojilerde ortaklık