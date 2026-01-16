BIST 12.669
Abdulkadir Uraloğlu kısa süreli rahatsızlık yaşamıştı, açıklamayı kendisi yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Esenboğa Havalimanı’nda katıldığı programın ardından bir televizyon yayını sırasında yaşadığı rahatsızlığa ilişkin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Ankara Esenboğa Havalimanı'nın kapasitesinin artırılarak yolcu sayısının yıllık 20 milyondan 30 milyona çıkarılmasına yönelik yapılan çalışmalar hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu basın mensuplarına bilgi verdi.

Yapımı tamamlanan 3 bin 750 metre uzunluğundaki 3. pist ve 77 metre yüksekliğindeki modern hava trafik kontrol kulesinin, 19 Ocak Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile açılarak hizmete girecek.

YOĞUN TEMPO YORGUN DÜŞÜRDÜ

Bakan Uraloğlu, programın ardından kendisi ile röportaj yapmak isteyen basın mensupları ile tek tek görüştü. Bu programlardan biri sırasında Bakan Abdulkadir Uraloğlu kısa süreli bir rahatsızlık yaşadı ve programa devam etmeme ricasında bulundu, bunun üzerine muhabir röportaja ara verdi.

Esenboğa Havalimanı'nda bulunan sağlık görevlileri Uraloğlu'nun durumunu kontrol etti.

Daha sonra yaşanan duruma ilişkin Uraloğlu tarafından bilgilendirme yapıldı.

"ÇOK ŞÜKÜR HİÇBİR PROBLEM YOKTUR"

Gayet iyi olduğunu belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

Bugün tabii yoğun bir ilgi oldu. Havalimanıyla ilgili açıklama yaptık. Sonra da bireysel röportaj talepleri geldi. Ben de onları kırmamaya gayret ettim. Bu son röportajda biraz gözüm karardı, anladım tansiyonum muhtemelen düştü diye. Onun için müsaade istedik. Tam ne dediğimi hatırlamıyorum ama yayını durdurabilir miyiz, müsaadenizle dediğimi zannediyorum en azından. Arkadaşlar oturttu, havalimanımızın doktor ve sağlık görevlileri geldi. Tansiyon düşüklüğüymüş. Demek ki birazcık fazla yorulmuşuz. Ondan sonra gerekli ufak tefek bir serum takviyesi yaptılar, bir şeyler atıştırdık. Tansiyonumuz da normale geldi. Çok şükür hiçbir problem yoktur. Anladığım kadarıyla biraz gribal biraz da yorgunluktan kaynaklı çok şükür hiçbir problem yok.

