Beşiktaş'ta Rafa Silva dönemi kapanıyor: Anlaşma sağlandı

Benfica, Rafa Silva için Beşiktaş'a 5+2 milyon euro teklif yaptı. Portekiz ekibinin deneyimli futbolcuyla 2.5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladığı aktarıldı.

Beşiktaş'ta ayrılık kervanına Rafa Silva da katılıyor. Portekiz devi Benfica, yıldız futbolcu ile 2.5 yıllığına el sıkıştı.

Portekiz basınından Record, söz konusu gelişmenin detaylarını son dakika olarak geçti.

RAFA SILVA, BENFICA'YA “TAMAM” DEDİ

Buna göre Benfica, Rafa Silva için Beşiktaş'a 5+2 milyon euro teklif yaptı. Portekiz ekibinin deneyimli futbolcuyla 2.5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladığı aktarıldı. Benfica ile Beşiktaş arasında ise henüz bir anlaşma olmadığının altı çizildi.

Rafa Silva'nın sözleşmesindeki +2 milyon euroluk bonus şartının ise "Benfica'nın ligi ilk 2'de bitirmesi" olduğu vurgulandı.

SERDAL ADALI'DAN RAFA SILVA SÖZLERİ

Serdal Adalı, Rafa Silva için bugün yaptığı açıklamada, "Benfica bir girişimde bulundu. Onlara talebimizi ilettik. Kendileri o mertebede bir çizgiye gelirse Rafa gider. Gelmezse de Rafa burada kalır ve Beşiktaş'ın oyuncusu olarak hayatına devam eder." ifadelerini kullanmıştı.