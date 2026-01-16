BIST 12.669
Akaryakıt fiyatlarında benzin için indirim kararı

Döviz kurlarındaki dalgalanma ve İran’daki gelişmelerin etkisiyle akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik sürerken, benzin fiyatlarında indirim kararı alındı.

Döviz kurlarındaki dalgalanma ve İran'daki gelişmeler, benzin, motorin ve otogaz fiyatlarında da değişkenlik göstermeye devam ediyor. 

Araç sahiplerinin ise gözü gelecek olan indirim veya zam haberlerinde. 

BENZİNE İNDİRİM GELİYOR

Benzine yarından itibaren geçerli olmak üzere 95 kuruş indirim geliyor.

TABELA DEĞİŞİYOR

İndirim pompa satış fiyatlarına da yansıyacak. Benzin İstanbul'da 54,90 kuruşa, Ankara'da ise 55,73 kuruşa satılıyor.

