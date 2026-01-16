TikTok Avrupa’da yeni yaş tespit sistemini devreye alıyor

TikTok, 13 yaşın altındaki çocuklara ait hesapları daha iyi tespit edip kaldırmak amacıyla Avrupa genelinde yeni bir yaş tespit teknolojisini önümüzdeki haftalarda devreye alacağını açıkladı.

ByteDance bünyesindeki TikTok, 13 yaşın altındaki çocuklara ait hesapları daha iyi tespit etmek ve kaldırmak amacıyla Avrupa genelinde yeni bir yaş tespit teknolojisini uygulamaya başlayacağını duyurdu.

Şirket, Reuters’a yaptığı açıklamada, yeni sistemin önümüzdeki haftalarda devreye alınacağını bildirdi.

TikTok, teknoloji tarafından işaretlenen hesapların otomatik olarak kapatılmayacağını, uzman moderatörler tarafından inceleneceğini vurguladı.

Daha önce kamuoyuna açıklanmayan bu teknoloji, Avrupa’da bir yıl süren pilot uygulamanın ardından hayata geçirilecek. Sistem; kullanıcıların profil bilgilerini, paylaştıkları videoları ve davranışsal sinyalleri analiz ederek bir hesabın reşit olup olmadığına dair tahminde bulunuyor.

TikTok’un Birleşik Krallık’ta yürüttüğü pilot uygulama, 13 yaşın altındaki binlerce hesabın tespit edilerek kaldırılmasıyla sonuçlandı. Şirket, bu deneyimin Avrupa genelinde uygulanacak sistemin geliştirilmesinde önemli rol oynadığını belirtti.

YAŞ DOĞRULAMADA KÜRESEL STANDART YOK

TikTok, yoğun çalışmalara rağmen, kullanıcı gizliliğini koruyarak yaş doğrulaması yapılmasına yönelik küresel ölçekte kabul edilmiş bir yöntem bulunmadığını ifade etti. Yaş kısıtlamalarına yapılan itirazlarda şirket; yüz yaş tahmini teknolojisi sunan Yoti’nin çözümlerini, kredi kartı kontrolleri ve devlet tarafından verilen kimlik belgeleriyle birlikte kullanacak.

Benzer bir yaklaşımı Meta da benimsiyor. Meta, Facebook platformunda kullanıcı yaş doğrulaması için Yoti’nin teknolojisinden yararlanıyor.

AB DÜZENLEMELERİNE UYUM VURGUSU

TikTok, yeni yaş tespit teknolojisinin Avrupa’daki düzenleyici gerekliliklere uyum sağlamak amacıyla özel olarak geliştirildiğini bildirdi. Şirket, sistemin geliştirilme sürecinde AB’nin önde gelen gizlilik otoritelerinden İrlanda Veri Koruma Komisyonu ile işbirliği yaptığını açıkladı.

TikTok, teknolojinin kullanıma sunulmasıyla birlikte Avrupalı kullanıcılara bilgilendirme yapılacağını da duyurdu.