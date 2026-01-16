BIST 12.669
Fenerbahçe transferlerde “Geleceğe Umut” kuralını başlatıyor

Fenerbahçe Kulübü, “Geleceğe Umut” projesi kapsamında transfer edilecek futbolcuların maaşlarının yüzde 1’ini dezavantajlı çocukların eğitim, gelişim ve geleceğine katkı sağlayacak özel bir programa ayıracağını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, "Geleceğe Umut" projesiyle yapacağı transferlerde oyuncu maaşlarının yüzde 1'ini dezavantajlı çocukların eğitim, gelişim ve geleceğine katkı sunacak özel program için ayıracak.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre sportif direktör Devin Özek'in fikir öncülüğünde hayata geçirilen ve kulüp tarafından desteklenen proje, Özek'in annesi Cornelia Özek'in anısına yapılacak.

İlgili kurum ve kuruluşlarla yapılacak görüşmelerin ardından hayata geçirilecek program kapsamında sosyal sorumluluk ilkesini benimsemeyen ve maaşından katkı sağlanmasını kabul etmeyen futbolcularla transfer görüşmeleri ilerletilmeyecek.

Fenerbahçe'den "Fenerbahçe Milyonların Yüreğinde, Çocukların Geleceğinde: Transferde "Geleceğe Umut" Kuralını Başlatıyoruz" başlığıyla yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

