IFFHS kulüpler dünya sıralamasını güncelledi! Türk takımlarının yeri...

IFFHS kulüpler dünya sıralamasını güncelledi! Türk takımlarının yeri...

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Ocak 2025-31 Aralık 2025 dönemini kapsayan Kulüpler Dünya Sıralaması’nı güncelledi. Güncellenen listede Fenerbahçe ve Galatasaray’ın sıralamalarındaki değişim dikkat çekerken, Türk kulüplerinin küresel konumları yeniden şekillendi.

IFFHS kulüpler dünya sıralamasını güncelledi! Türk takımlarının yeri... - Resim: 1

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Ocak 2025-31 Aralık 2025 tarihleri arasındaki 'Kulüpler Dünya Sıralaması'nı güncelledi.

IFFHS kulüpler dünya sıralamasını güncelledi! Türk takımlarının yeri... - Resim: 2

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sıralasmasındaki değişiklik dikkat çekti. İşte güncel IFFHS sıralaması...

IFFHS kulüpler dünya sıralamasını güncelledi! Türk takımlarının yeri... - Resim: 3

1- PSG: 613

IFFHS kulüpler dünya sıralamasını güncelledi! Türk takımlarının yeri... - Resim: 4

2- Real Madrid: 471 puan

