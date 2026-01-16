SPK, 4 şirketin sermaye artırımını onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu, haftalık bülteninde piyasaları hareketlendirecek kritik kararlar yayımladı. Dört şirketin sermaye artırımını onaylayan Kurul, bankacılık ve finans devlerinin milyarlarca liralık borçlanma taleplerine yeşil ışık yaktı. İncelemeler sonucunda ise iki şirkete ve iki şahsa yüklü miktarda idari para cezası kesildi.

Sermaye piyasalarının düzenleyici ve denetleyici kurumu SPK, 2026 yılının ilk önemli bültenlerinden birini paylaştı. Reel sektörün sermaye yapısını güçlendirme adımları ve finans sektörünün borçlanma enstrümanlarına yönelik talepler Kurul’un onayından geçti.

SERMAYE ARTIRIMLARI: ALVES KABLO VE SODAŞ’TAN BEDELSİZ HAMLESİ

Kurul, yatırımcıların yakından takip ettiği dört şirketin sermaye artırım talebini olumlu karşıladı.

Bedelsiz Onayları: Alves Kablo 1 milyar 440 milyon TL, Sodaş Sodyum ise 105 milyon TL tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı için vize aldı.

Bedelli Onayları: Mish Dekorasyon (37,2 milyon TL) ve Transtürk Holding (44,3 milyon TL) bedelli sermaye artırımı yoluyla özkaynaklarını takviye edecek.

FİNANS DEVLERİNE BORÇLANMA İZNİ: İŞ BANKASI’NDAN 110 MİLYAR TL

Bankacılık ve sağlık sektöründen gelen devasa borçlanma talepleri SPK onayından geçti. Özellikle Türkiye İş Bankası’nın 110 milyar TL’lik borçlanma aracı ihraç tavanı dikkat çekti. Diğer öne çıkan onaylar ise şöyle:

Aktif Bank: 21 Milyar TL

MLP Sağlık (Medical Park): 20 Milyar TL

ING Bank: 8 Milyar TL

Döviz Cinsinden İhraçlar: Vakıfbank (10 milyar dolar), TSKB (1,25 milyar dolar) ve Alternatifbank (200 milyon dolar) tutarındaki yurt dışı borçlanma araçları için izin aldı.

DENETİM KISKACI: ASTOR ENERJİ VE LORAS HOLDİNG’E CEZA

SPK denetçilerinin yaptığı incelemeler neticesinde mevzuata aykırı işlemleri tespit edilen şirket ve şahıslara ceza yağdı:

Astor Enerji: Şirkete 739 bin 534 TL idari para cezası uygulandı.

Loras Holding: Şirkete 1 milyon 64 bin TL ceza kesilirken, incelemeye konu olan iki şahsa toplamda 2 milyon 128 bin 822 TL şahsi para cezası verildi.

İZİNSİZ İŞLEMLERE GEÇİT YOK: 16 SİTEYE ENGEL

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99. maddesi uyarınca, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik yurt dışı merkezli izinsiz kaldıraçlı işlem (forex) yaptırdığı tespit edilen 16 internet sitesine erişim engeli getirilmesi için hukuki süreç başlatıldı.