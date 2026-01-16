BIST 12.669
Eski futbolcu Ümit Karan'a tutuklama talebi

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski futbolcu Ümit Karan 'tutuklama talebiyle' Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Gözaltına alınan eski futbolcu Ümit Karan hakkında tutuklama talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafında yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğünce operasyon yapıldı.

Operasyonda eski futbolcu Ümit Karan'ın da aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürülen şüphelilerden tahliller için kan ve saç örneği alındı.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesi tamamlanan Ümit Karan, ‘TCK/188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddeyi Ruhsatsız Olarak Satmak', 'Satışa Arz Etmek - Vermek, Sevk Etmek, Nakletmek, Depolamak, Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak' suçundan tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

