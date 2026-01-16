Gaziantep'te kitap okuma yarışmasını kazanan 1286 öğrenci umreye gönderildi

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde "Umre Ödüllü Kitap Okuma Yarışması" projesi kapsamında 2017'den beri 1286 öğrenci kutsal topraklarla buluştu.

Abone ol

Gaziantep Valiliği, Şahinbey Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü işbirliğinde düzenlenen projenin bu yıl 9. etabı gerçekleştirildi.

Proje kapsamında bu eğitim öğretim yılında 175 öğrenciyi umreye gönderen belediye ekipleri, böylelikle proje başından bu yana 1286 öğrenciyi kutsal topraklara kavuşturdu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kafile uğurlama programında yaptığı konuşmada, öğrencilere hayırlı yolculuklar diledi.

Projeyi her yıl yaptıklarını ve yapmaya devam etmek istediklerini belirten Tahmazoğlu, şöyle konuştu:

"Bu yıl yine Hazreti Muhammed'in hayatını anlatan kitaplarımızı dağıttık. Gençlerimiz okudu ve yapılan imtihan neticesinde her okulumuzdan ilk 3'teki öğrencileri umreye yolcu ediyoruz. Rabb'im şimdiden ibadet ve umrelerini mübarek kılsın. Gençlerimizden, değerli büyüklerimiz, ülkemiz ve İslam alemine dualar bekliyoruz. Ülke olarak güçlü olmak zorundayız. Hem İslam alemi hem de dünyanın huzuru için Türkiye'nin çok güçlü olması lazım. Özellikle bunun için siz öğrencilerden dua bekliyoruz."

Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan ise gençleri başarıları için tebrik etti.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Kaan, şunları kaydetti:

"Sizler Kabe'ye gidiyorsunuz. Kabe arzın kalbidir. Yeryüzünün kalbine gidiyorsunuz. Kalbin fonksiyonu nedir? Vücuttaki kirli kanı alır, temizler ve temiz olarak tekrar geriye gönderir. İnsanın manen temizlendiği yere gidiyorsunuz. Bilincinizi tazelemeye, maneviyatınızı güçlendirmeye ve kimliğinizi gerçek manada bulmaya gidiyorsunuz."

Gaziantep İl Müftü Vekili Şakir Aktaş ise Şahinbey Belediyesine projeyi gerçekleştirdikleri için teşekkür etti.