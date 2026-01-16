BIST 12.598
DOLAR 43,28
EURO 50,28
ALTIN 6.398,64
HABER /  GÜNCEL

Bakan Tekin, "Karnelerden Atatürk kaldırıldı" iddiasına yanıt verdi

Bakan Tekin, "Karnelerden Atatürk kaldırıldı" iddiasına yanıt verdi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "Karnelerden Atatürk fotoğrafı kaldırıldı" yönünde çıkan iddialar ile ilgili konuştu. Bakan Tekin yaptığı açıklamada "Atatürk ya da Atatürk’ün saygınlığı ile ilgili olumsuz bir tavır içerisinde bulunacağımızı iddia eden muhalefeti kınıyorum." dedi.

Abone ol

Bakan Tekin, TRT canlı yayınına katılarak eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu. Tekin, "Karnelerden Atatürk fotoğrafı kaldırıldı" yönünde çıkan iddialar ile ilgili de açıklama yaptı. Tekin, bu iddiaları yalanlarken muhalefeti de eleştirdi.

Tekin, "Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak Atatürk başta olmak üzere bu ülkeyi bize emanet eden herkese, onların maddi ve manevi emanetlerine saygı duymak ve saygı duyacak bir kuşak yetiştirmekte mükellefiz. Dolayısıyla bizim Atatürk ya da Atatürk'ün saygınlığıyla ilgili olumsuz bir tavır içerisinde bulunacağımızı iddia eden muhalefeti kınıyorum. Bu açık bir niyet okuyuculuktur. dedi.

Bakan Tekin şöyle devam etti:

Sayın Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olduğunda bir açıklamasını dinlemiştim, 'Atatürk'ün arkasına saklanıp siyaset yapmaktan vazgeçeceğiz, artık bunu yapmayacağız.' demişti. Ben gerçekten ümitlenmiştim ama maalesef şu anda CHP hala aynı mantıkla hareket ediyor. Lütfen okullarımızı, bizleri, eğitim öğretim sistemimizi Atatürk üzerinden eleştirmekten vazgeçsinler. En az onlar kadar Atatürk'e saygı duyuyoruz, Atatürk'ü seviyoruz. Çocuklarımızın da atalarına, cumhuriyet değerlerine saygılı biçimde yetişmesi için çaba sarf ediyoruz. Bu çok basit bir siyaset. Kamuoyunda 'asrın hırsızlığı' diye bilinen, görünen bir şeyi saklamak için bu kadar sığ düşünmemeleri, sığ yaklaşmamaları lazım."

ÖNCEKİ HABERLER
Mezarlıkta çalışan görevli fark etti! Soruşturma başlatıldı
Mezarlıkta çalışan görevli fark etti! Soruşturma başlatıldı
Meclis'teki cinsel istismar davası ertelendi
Meclis'teki cinsel istismar davası ertelendi
Antalya'da yanmış otomobilde ceset bulunmasıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı
Antalya'da yanmış otomobilde ceset bulunmasıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı
Bakan Yumaklı çiftçilerin beklediği haberi verdi
Bakan Yumaklı çiftçilerin beklediği haberi verdi
Kasımpaşa, Cenk Tosun'u kadrosuna kattı
Kasımpaşa, Cenk Tosun'u kadrosuna kattı
Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada flaş gelişme! Amca tutuklandı
Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada flaş gelişme! Amca tutuklandı
Biletinial'dan sömestir tatiline özel program! Aile ve çocuklar için çeşitli gösteriler yapacak
Biletinial'dan sömestir tatiline özel program! Aile ve çocuklar için çeşitli gösteriler yapacak
İsrail'in Gazze'deki saldırılarında can kaybı 71 bin 455'e yükseldi
İsrail'in Gazze'deki saldırılarında can kaybı 71 bin 455'e yükseldi
Mersin'de veznedara tokat attığı iddia edilen avukat hakkında karar
Mersin'de veznedara tokat attığı iddia edilen avukat hakkında karar
Binance TR 2025'i kullanıcı deneyimini merkeze alan yatırımlarla tamamladı
Binance TR 2025'i kullanıcı deneyimini merkeze alan yatırımlarla tamamladı
Yapı Kredi Portföy'den 2025 yatırımcı tercih analizleri
Yapı Kredi Portföy'den 2025 yatırımcı tercih analizleri
Suriye ordusundan YPG mensuplarına çağrı
Suriye ordusundan YPG mensuplarına çağrı