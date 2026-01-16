Bakan Tekin, "Karnelerden Atatürk kaldırıldı" iddiasına yanıt verdi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "Karnelerden Atatürk fotoğrafı kaldırıldı" yönünde çıkan iddialar ile ilgili konuştu. Bakan Tekin yaptığı açıklamada "Atatürk ya da Atatürk’ün saygınlığı ile ilgili olumsuz bir tavır içerisinde bulunacağımızı iddia eden muhalefeti kınıyorum." dedi.

Abone ol

Bakan Tekin, TRT canlı yayınına katılarak eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu. Tekin, "Karnelerden Atatürk fotoğrafı kaldırıldı" yönünde çıkan iddialar ile ilgili de açıklama yaptı. Tekin, bu iddiaları yalanlarken muhalefeti de eleştirdi.

Tekin, "Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak Atatürk başta olmak üzere bu ülkeyi bize emanet eden herkese, onların maddi ve manevi emanetlerine saygı duymak ve saygı duyacak bir kuşak yetiştirmekte mükellefiz. Dolayısıyla bizim Atatürk ya da Atatürk'ün saygınlığıyla ilgili olumsuz bir tavır içerisinde bulunacağımızı iddia eden muhalefeti kınıyorum. Bu açık bir niyet okuyuculuktur. dedi.

Bakan Tekin şöyle devam etti:

Sayın Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olduğunda bir açıklamasını dinlemiştim, 'Atatürk'ün arkasına saklanıp siyaset yapmaktan vazgeçeceğiz, artık bunu yapmayacağız.' demişti. Ben gerçekten ümitlenmiştim ama maalesef şu anda CHP hala aynı mantıkla hareket ediyor. Lütfen okullarımızı, bizleri, eğitim öğretim sistemimizi Atatürk üzerinden eleştirmekten vazgeçsinler. En az onlar kadar Atatürk'e saygı duyuyoruz, Atatürk'ü seviyoruz. Çocuklarımızın da atalarına, cumhuriyet değerlerine saygılı biçimde yetişmesi için çaba sarf ediyoruz. Bu çok basit bir siyaset. Kamuoyunda 'asrın hırsızlığı' diye bilinen, görünen bir şeyi saklamak için bu kadar sığ düşünmemeleri, sığ yaklaşmamaları lazım."