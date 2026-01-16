BIST 12.618
DOLAR 43,28
EURO 50,28
ALTIN 6.391,79
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Mezarlıkta çalışan görevli fark etti! Soruşturma başlatıldı

Mezarlıkta çalışan görevli fark etti! Soruşturma başlatıldı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir bebeğin cenazesinin, mezarlığa izinsiz defnedildiği tespit edildi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Abone ol

Arabayatağı Mezarlığı'nda çalışan görevli, etrafı ağaç parçalarıyla çevrili bir bebek mezarının olduğunu fark etti.

Görevlinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde bebek cenazesinin, kaçak kazı yapılarak izinsiz defnedildiği belirlendi.

Bebeğin cenazesinin, polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüleceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da yanmış otomobilde ceset bulunmasıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı
Antalya'da yanmış otomobilde ceset bulunmasıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı
Bakan Yumaklı çiftçilerin beklediği haberi verdi
Bakan Yumaklı çiftçilerin beklediği haberi verdi
Kasımpaşa, Cenk Tosun'u kadrosuna kattı
Kasımpaşa, Cenk Tosun'u kadrosuna kattı
Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada flaş gelişme! Amca tutuklandı
Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada flaş gelişme! Amca tutuklandı
Biletinial'dan sömestir tatiline özel program! Aile ve çocuklar için çeşitli gösteriler yapacak
Biletinial'dan sömestir tatiline özel program! Aile ve çocuklar için çeşitli gösteriler yapacak
İsrail'in Gazze'deki saldırılarında can kaybı 71 bin 455'e yükseldi
İsrail'in Gazze'deki saldırılarında can kaybı 71 bin 455'e yükseldi
Mersin'de veznedara tokat attığı iddia edilen avukat hakkında karar
Mersin'de veznedara tokat attığı iddia edilen avukat hakkında karar
Binance TR 2025'i kullanıcı deneyimini merkeze alan yatırımlarla tamamladı
Binance TR 2025'i kullanıcı deneyimini merkeze alan yatırımlarla tamamladı
Yapı Kredi Portföy'den 2025 yatırımcı tercih analizleri
Yapı Kredi Portföy'den 2025 yatırımcı tercih analizleri
Suriye ordusundan YPG mensuplarına çağrı
Suriye ordusundan YPG mensuplarına çağrı
Ameliyat sırasında karnında unuttular! 5 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti
Ameliyat sırasında karnında unuttular! 5 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti
Cumhuriyet tarihinin en ucuz elektriği geliyor! Bayraktar kritik gelişmeyi duyurdu
Cumhuriyet tarihinin en ucuz elektriği geliyor! Bayraktar kritik gelişmeyi duyurdu