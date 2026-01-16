BIST 12.634
DOLAR 43,28
EURO 50,27
ALTIN 6.408,10
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Antalya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Abone ol

Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde bir sitede, kardeşler M.E.U, ağabeyi V.U. ve yenge Z.U. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.E.U., araç içerisinde bulunan V.U. ve Z.U.'ya silahla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar yakındaki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan V.U., müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Z.U.'nun tedavisi devam ediyor.

Olay sonrası M.E.U. ise karakola giderek teslim oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Altın haftayı böyle kapattı! En fazla işlem yapanlar...
Altın haftayı böyle kapattı! En fazla işlem yapanlar...
Rusya Savunma Bakanı Belousov, Ukrayna'da savaşan birlikleri denetledi
Rusya Savunma Bakanı Belousov, Ukrayna'da savaşan birlikleri denetledi
SPK, 4 şirketin sermaye artırımını onayladı
SPK, 4 şirketin sermaye artırımını onayladı
Bakan Tekin, "Karnelerden Atatürk kaldırıldı" iddiasına yanıt verdi
Bakan Tekin, "Karnelerden Atatürk kaldırıldı" iddiasına yanıt verdi
Mezarlıkta çalışan görevli fark etti! Soruşturma başlatıldı
Mezarlıkta çalışan görevli fark etti! Soruşturma başlatıldı
Meclis'teki cinsel istismar davası ertelendi
Meclis'teki cinsel istismar davası ertelendi
Antalya'da yanmış otomobilde ceset bulunmasıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı
Antalya'da yanmış otomobilde ceset bulunmasıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı
Bakan Yumaklı çiftçilerin beklediği haberi verdi
Bakan Yumaklı çiftçilerin beklediği haberi verdi
Kasımpaşa, Cenk Tosun'u kadrosuna kattı
Kasımpaşa, Cenk Tosun'u kadrosuna kattı
Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada flaş gelişme! Amca tutuklandı
Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada flaş gelişme! Amca tutuklandı
Biletinial'dan sömestir tatiline özel program! Aile ve çocuklar için çeşitli gösteriler yapacak
Biletinial'dan sömestir tatiline özel program! Aile ve çocuklar için çeşitli gösteriler yapacak
İsrail'in Gazze'deki saldırılarında can kaybı 71 bin 455'e yükseldi
İsrail'in Gazze'deki saldırılarında can kaybı 71 bin 455'e yükseldi