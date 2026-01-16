Meclis'teki cinsel istismar davası ertelendi

TBMM’de stajyer çocuklara yönelik cinsel istismar iddialarıyla açılan davada mahkeme ara kararını verdi. Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi, dört sanığın tutukluluk hâlinin devamına hükmederken, tutuksuz sanık hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerini kaldırdı. Davanın bir sonraki duruşması 9 Şubat’ta yapılacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki (TBMM) çocuk istismarı iddialarına ilişkin açılan davanın ilk duruşması Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Mahkeme, tutuklu dört sanığın cezaevinde kalmasına karar verirken, tutuksuz yargılanan sanık yönünden adli kontrol şartlarını kaldırarak duruşmayı 9 Şubat tarihine erteledi.

Duruşma öncesinde, mahkeme salonu önüne yoğun polis güvenliği sağlandı. Salonu izlemek isteyen kadınlar içeri alınmazken, polisler mahkeme koridorunun her iki tarafını kapatarak güvenlik önlemlerini artırdı.

NE OLMUŞTU?

TBMM lokantasında stajyer olarak çalışan çocukların, TBMM personeli tarafından cinsel istismara uğradığı ve bu istismarın yıllar boyunca sürdüğü ortaya çıkmıştı. Skandalın ardından TBMM Genel Sekreterliği, bir kişinin devlet memurluğundan çıkarıldığını, iki kişinin ise işine son verildiğini açıklamıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, beş sanık hakkında “çocuğa karşı cinsel taciz” ve “sarkıntılık yaparak çocuğun cinsel istismarı” suçlamalarıyla dava açıldı. İddianamede dört stajyer öğrenci mağdur olarak gösterilirken, sanıkların 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile yargılanmaları talep ediliyor.