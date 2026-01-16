BIST 12.618
DOLAR 43,28
EURO 50,28
ALTIN 6.391,79
Antalya'da yanmış otomobilde ceset bulunmasıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'da yanmış otomobilde ceset bulunmasıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yanmış otomobilde ceset bulunmasına ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

İtfaiyenin söndürdüğü yangının ardından otomobilde bulunan cesetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, cesedin Hacı Ali Tuncer'e ait olduğu belirlendi.

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında olayla ilgisi olduğu tespit edilen A.K, K.D, A.Ö. ve B.Ö. gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Dün gece Korubaşı Mahallesi'nde yol kenarında yanan 07 HZV 34 plakalı aracı gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirmiş, itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından araçta, bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset bulunmuştu.

