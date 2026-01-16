BIST 12.669
Karabük'te 450 yıllık tarihi cami kullanılamaz hale geldi

Karabük’ün Eflani ilçesinde çıkan yangında, 450 yıllık tarihi ahşap Elekler Camisi kullanılamaz hale geldi. Ovaşeyhler köyü Gemicioğlu Mahallesi’ndeki camide cuma namazı sırasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken içeride bulunan vatandaşlar kendi imkânlarıyla dışarı çıktı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan yangında tarihi cami kullanılamaz hale geldi.

Ovaşeyhler köyü Gemicioğlu Mahallesi'ndeki ahşap Elekler Camisi'nde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Eflani ve Safranbolu belediyeleri itfaiye ekipleri, jandarma ve Eflani Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz sevk edildi.

Yangın sırasında cuma namazını kılmak için camide bulunanlar, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında cami kullanılamaz hale geldi.

Eflani Kaymakamı Ömer Bulut, bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Bulut, AA muhabirine, yangının cuma namazı sırasında çıktığını, 450 yıllık caminin vakıflara kayıtlı olduğunu söyledi.

