İngiltere'den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı

Orta Doğu'da artan gerilimler uluslararası seyahatleri de etkilemeye başladı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki güvenlik risklerine dikkat çekerek Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 16 ülke için seyahat uyarısı yayımladı ve İngiliz vatandaşlarına bulundukları ülkelerde ekstra dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Öte yandan Dubai için de terör uyarısı tekrarlandı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'da giderek tırmanan bölgesel gerilimler nedeniyle Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 16 ülkeyi kapsayan bir seyahat uyarısı yayımladı. Bakanlık, İngiliz vatandaşlarına seyahat planlarını gözden geçirmeleri ve bulundukları ülkelerde "ekstra tedbir" almaları çağrısında bulundu.

"MAKUL ÖNLEMLER ALIN" ÇAĞRISI

Yapılan açıklamada, seyahat edecek kişilerin kendi bireysel durumlarını dikkate alarak daha dikkatli hareket etmeleri gerektiği vurgulandı ve bölgedeki olası bir gerilimin, ulaşımda aksamalara ve öngörülemeyen sonuçlara yol açabileceği ifade edildi.

POPÜLER TURİZM ÜLKELERİ DE LİSTEDE

Her yıl yüz binlerce İngiliz turistin ziyaret ettiği Türkiye'nin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri, Kıbrıs ve Mısır gibi popüler destinasyonların da uyarı kapsamında yer aldığı belirtildi. Yetkililer, bölgesel tansiyonun yükseldiğine dikkat çekti.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın seyahat uyarısı yayımladığı ülkeler şu şekilde sıralandı:

Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Suriye, Suudi Arabistan, Katar, Umman, Libya, Lübnan, Kuveyt, Ürdün, Irak, Mısır, Kıbrıs, Bahreyn ve İran.

ABD–İRAN GERİLİMİ ETKİLİ OLDU

Uyarının, İran'ın perşembe günü erken saatlerde hava sahasını ticari uçuşlara kapatmasının ardından geldiği bildirildi. Kararın, Tahran ile Washington arasında, İran'daki protestolara yönelik sert müdahaleler sonrası artan gerilim ortamında alındığı ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında, "Bölgede gerilim riski artmıştır. Olası bir tırmanma, seyahatlerde aksamalara ve beklenmedik etkilere yol açabilir. İngiliz vatandaşlarının bireysel koşullarını dikkate alarak makul önlemler almaları tavsiye edilir" ifadelerine yer verildi.

HAVA SAHASININ KAPATILMASI YENİ RİSKLERİN HABERCİSİ Mİ ?

Çatışma bölgeleri ve havacılık risklerini izleyen SafeAirspace adlı kuruluş, İran'daki hava sahası kapatılmasının ilerleyen süreçte yeni güvenlik ve askeri faaliyetlerin işareti olabileceği uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran yönetimine yönelik olası askeri adımlarının, bölgede daha geniş çaplı bir tırmanmaya yol açabileceği ve bunun hem güvenlik risklerini hem de uluslararası seyahatlerde yaşanabilecek aksaklıkları artırabileceği endişesi dile getirildi.

DUBAİ İÇİN TERÖR UYARISI YENİLENDİ

Öte yandan İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'ne, özellikle de yılda yaklaşık 16 milyon uluslararası ziyaretçi ağırlayan Dubai'ye seyahat edecekler için terör uyarısını yineledi.

Açıklamada, İngiliz vatandaşlarının terör örgütleri ya da bireysel saldırganlar tarafından hedef alınabileceği belirtilerek, "İngiltere'nin çıkarlarını ve İngiliz vatandaşlarını hedef alan küresel ölçekte yüksek bir terör tehdidi bulunmaktadır. Çevrenizin her zaman farkında olun" denildi.

Açıklamada olası saldırıların yalnızca Batılı hedeflere değil, yabancı ziyaretçilerin yoğun bulunduğu alanlarda da ayrım gözetmeksizin gerçekleşebileceği vurgulandı, Körfez bölgesinde faaliyet gösteren terör gruplarının tehdit içerikli açıklamalar yapmayı sürdürdüğü de hatırlatıldı.