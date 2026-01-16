BIST 12.669
DOLAR 43,28
EURO 50,21
ALTIN 6.390,78
HABER /  GÜNCEL

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun test sonucu açıklandı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun test sonucu açıklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakılan Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu test sonuçları açıklandı.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılan Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu test sonuçları belli oldu. 

NEGATİF ÇIKTI

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testi negatif çıktı.

OKTAY KAYNARCA’DAN AÇIKLAMA

Test sonucu nagatif çıkan Oktay Kaynarca tarafından yazılı basın açıklaması yapıldı. açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Hayatım boyunca bana büyüklerimden miras kaldığı şekilde, onlardan öğrendiğim düsturla yaşamaya çalıştım. Haysiyet, şeref, onur, vicdan, merhamet, hayat yolculuğumun değişmez kavramları oldu.

Son dönemde herkesin tanık olduğu bu sevimsiz suçlama bu raporla temize çıktı ve söz verip “merak etmeyin, alnım açık başım dik” sözümü de ispat etmiş oldum. Kimsenin şüphesi olmasın ki, devletin yapmış olduğu uyuşturucu operasyonuna olan desteğim ise sonuna kadar devam edecektir. Sevgi ve saygılarımla."

ÖNCEKİ HABERLER
Bakanı Uraloğlu açıkladı: Esenboğa Havalimanı’nda kapasite artırımı başlıyor
Bakanı Uraloğlu açıkladı: Esenboğa Havalimanı’nda kapasite artırımı başlıyor
Galatasaray'da seremoniye katılmamanın faturası ağır oldu!
Galatasaray'da seremoniye katılmamanın faturası ağır oldu!
Fenerbahçe transferlerde “Geleceğe Umut” kuralını başlatıyor
Fenerbahçe transferlerde “Geleceğe Umut” kuralını başlatıyor
Karabük'te 450 yıllık tarihi cami kullanılamaz hale geldi
Karabük'te 450 yıllık tarihi cami kullanılamaz hale geldi
TikTok Avrupa’da yeni yaş tespit sistemini devreye alıyor
TikTok Avrupa’da yeni yaş tespit sistemini devreye alıyor
Tunceli'de silahlı saldırı: 1 yaralı var
Tunceli'de silahlı saldırı: 1 yaralı var
Gaziantep'te kitap okuma yarışmasını kazanan 1286 öğrenci umreye gönderildi
Gaziantep'te kitap okuma yarışmasını kazanan 1286 öğrenci umreye gönderildi
Ufuk Özkan'ın kardeşi test sonucunu duyurdu! Donör olabilecek mi?
Ufuk Özkan'ın kardeşi test sonucunu duyurdu! Donör olabilecek mi?
Antalya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Antalya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Altın haftayı böyle kapattı! En fazla işlem yapanlar...
Altın haftayı böyle kapattı! En fazla işlem yapanlar...
Rusya Savunma Bakanı Belousov, Ukrayna'da savaşan birlikleri denetledi
Rusya Savunma Bakanı Belousov, Ukrayna'da savaşan birlikleri denetledi
SPK, 4 şirketin sermaye artırımını onayladı
SPK, 4 şirketin sermaye artırımını onayladı