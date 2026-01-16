Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun test sonucu açıklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakılan Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu test sonuçları açıklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılan Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu test sonuçları belli oldu.

NEGATİF ÇIKTI

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testi negatif çıktı.

OKTAY KAYNARCA’DAN AÇIKLAMA

Test sonucu nagatif çıkan Oktay Kaynarca tarafından yazılı basın açıklaması yapıldı. açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Hayatım boyunca bana büyüklerimden miras kaldığı şekilde, onlardan öğrendiğim düsturla yaşamaya çalıştım. Haysiyet, şeref, onur, vicdan, merhamet, hayat yolculuğumun değişmez kavramları oldu.

Son dönemde herkesin tanık olduğu bu sevimsiz suçlama bu raporla temize çıktı ve söz verip “merak etmeyin, alnım açık başım dik” sözümü de ispat etmiş oldum. Kimsenin şüphesi olmasın ki, devletin yapmış olduğu uyuşturucu operasyonuna olan desteğim ise sonuna kadar devam edecektir. Sevgi ve saygılarımla."