Galatasaray'da seremoniye katılmamanın faturası ağır oldu!

2025 Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe’nin karşı karşıya geldiği ve Fenerbahçe’nin 2-0 kazandığı maçın ardından, yaşanan olaylar nedeniyle iki kulüp PFDK’ye sevk edildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ağır cezalar verdi.

2025 Turkcell Süper Kupa final maçında Galatasaray ile Fenerbahçe, 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaştı.

Müsabakayı Fenerbahçe, 2-0 kazanarak kupayı müzesine götürdü. Maçta yaşanan olaylar nedeniyle iki takım, TFF Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmişti.

İKİ TAKIMA PARA CEZASI

Turkcell Süper Kupa maçında yaşananlar sebebiyle Galatasaray'a 1 milyon 320 bin ve Fenerbahçe'ye 330 bin para cezası verdi.

KUPA SEROMONİSİNE KATILMAMANIN CEZASI 1.1 MİLYON TL

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, taraftarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 220 bin lira para cezasına hükmettiği Galatasaray'a, kupa seremonisine katılmadığı için de 1 milyon 100 bin lira ceza uyguladı.

FENERBAHÇE’YE 330 BİN TL CEZA

Disiplin Kurulu, aynı müsabakada Fenerbahçe'ye taraftarının sebep olduğu saha olayları nedeniyle 330 bin lira ceza verdi.