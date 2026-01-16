Bakanı Uraloğlu açıkladı: Esenboğa Havalimanı’nda kapasite artırımı başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Esenboğa Havalimanı Kapasite Artırımı Projesi’nin birinci etabının 19 Ocak Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla hizmete açılacağını açıkladı. Proje kapsamında 3 bin 750 metre uzunluğundaki üçüncü pist, 77 metre yüksekliğinde hava trafik kontrol kulesi, yeni taksi yolları ve kargo apronu devreye alınacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tv100’de katıldığı canlı yayında Ankara Esenboğa Havalimanı ve Türkiye genelindeki ulaşım projelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, Esenboğa Havalimanı’nda kapasite artırımı kapsamında hayata geçirilen projelerin pazartesi günü (19 Ocak) itibarıyla tam anlamıyla devreye gireceğini duyurdu.

Uraloğlu, 19 Ocak Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Ankara Esenboğa Havalimanı Kapasite Artırımı Projesi’nin birinci etabının hizmete açılacağını belirtti. Bu kapsamda 3 bin 750 metre uzunluğundaki üçüncü pist, 77 metre yüksekliğindeki modern hava trafik kontrol kulesi, yeni taksi yolları, 6 uçak park kapasiteli kargo apronu ve tamamlayıcı tesisler vatandaşların hizmetine sunulacak.

Bakan Uraloğlu şu ifadeleri kullandı:

"3 bin 750 metre uzunluğundaki üçüncü pistimizi, 77 metre yüksekliğindeki modern hava trafik kontrol kulemizi ve tüm tamamlayıcı tesislerimizi milletimizin hizmetine sunacağız.

Yıllardır hizmet veren ve artık ciddi şekilde yıpranan iki pistimizi de birer birer onarıma alarak kapsamlı bakım ve onarım yapılmasını sağlamış olacağız. Aksi hâlde yeni pisti yapmadan mevcut pistleri onarmaya kalksaydık, bir pisti kapatmak zorunda kalacaktık ve Ankara’da hava trafiğinde ciddi yoğunluk yaşanacaktı. İniş ya da kalkış sırası bekleyen uçaklar görecektik. Dolayısıyla yeni pisti devreye alarak bu kapasite daralımını ortadan kaldırdık.

İnşaat alanında 40 bin metrekare kapalı alanı hayata geçirdik. Teknik bloklardan giriş kapısının tamamen yıkılıp yeniden yapılmasına, Devlet Hava Meydanları İşletmesi binalarından havalimanı kalibrasyonu için kullanılan uçak hangarlarının inşasına kadar tüm çalışmaları gerçekleştirdik. Bir kısmını sıfırdan yaptık, bir kısmını ise yeniledik.

2030’lu yıllarda yolcu kapasitesinin 20 milyona çıkmasını hedefliyoruz. 2050’ye gelmeden ise 40 milyon yolcuya ulaşmayı amaçlıyoruz.

Esenboğa’ya ulaşım için metro çalışmalarına bu yıl başlıyoruz. Projeyi sil baştan ele aldık. Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı, Kızılay ve mevcut metro hatlarıyla entegre olacak şekilde, 36 kilometre uzunluğundaki metro hattının ihalesini önümüzdeki günlerde yapacağız.

HAVALİMANI SAYISI 60'A ÇIKACAK

Bayburt-Gümüşhane ve Yozgat havalimanlarını bu yıl tamamlayacağız. Aktif havalimanı sayısını 60’a çıkarıyoruz. Trabzon’a da yeni bir havalimanı yapacağız. Bu proje, deniz üzerine inşa edilecek üçüncü havalimanı olacak.”