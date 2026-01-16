Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter’ten babasına şok sözler: Annemi döverek ünlü oldun!

Hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, babası Gürol Gülter’e zehir zemberek sözler söyledi. Tuğberk, "Sen annemi senelerce dövdün. Annemi döverek ünlü oldun” dedi.

Magazin dünyası 26 Eylül'de Yalova Çınarcık'tan gelen haberle sarsıldı… Evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, Güllü'nün düştüğü sırada yanında olan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu gözaltına alındı.

Sultan Nur'un "Güllü'yü kızı itti" itirafı sonrası Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanırken Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in sosyal medyadan yaptığı her paylaşım şaşkınlık yarattı.

GÜLLÜ'NÜN OĞLU TUĞBERK: SİZ BU İŞLERE BULAŞMAYIN!

Instagram hesabından günler sonra peş peşe paylaşım yapan Gülter, yayımladığı videoda "Zamanımın çoğu bana atılan iftiraları, yorumları, mesajları, küfürleri ve yalanları not etmekle geçiyor. Şunu söylemek için çekiyorum videoyu. Aranızda o kadar güzel insanlar var ki. Böyle vicdanını kaybetmemiş. Karşısındakinin acısını az çok tahmin edebilen. Buradan kuzenlerime de sesleniyorum, ebeveynlerinizin bulaştığı işlere bulaşmayın. Biz yarın yüz yüze bakacağız, siz bu işlere bulaşmayın" ifadelerini kullandı.

FİLM YAPIMCILARIYLA GÖRÜŞTÜ MÜ?

Annesinin filminin çekilmesi için yapımcılarla görüştüğü iddialarını yalanlayan Tuğberk Yağız Gülter, "Annenin hayatı için film yapımcılarıyla görüşmedim sahne kıyafetlerini satmadım. Doğruların bekleyecek çok zamanı varmış. Bugüne kadar sustum haklının acelesi yok. Aile dediğim şeyi görmüş oldum. Annemin yanında bir tane insan yokmuş. Çok konuşmak istiyorum ama… ben annemin vefatını kaldırabilecek adam değilim ama anneme verdiğim söz var. Ben annemin son videosunu izlediğimde kaza olduğunu düşündüm. Bir süre boyunca" ifadelerini kullandı.

"ÖZELLİKLE GÜROL GÜLTER BEYFENDİYE..."

Tuğberk Yağız Gülter, CNN Türk canlı yayınında ise babası Gürol Gülter'i hedef aldı. Babasının annesini senelerce dövdüğünü ve borç bıraktığını söyleyen Tuğberk, "Sen annemi senelerce dövdün. Anneme çok büyük borçlar bıraktın. Bana demiş ki Tuğberk zaten parayı seven bir insandı. Beyefendi, benim etrafımda beni tanıyan insanlar, bana zaten diyor ki annesi gibi bonkör.

Özellikle Gürol Gülter beyefendiye çok selam söylüyorum. Halam beni aradı telefonda tabiri caizse ağlayarak yalvardı. Oğlum bari sen sakin ol. Biyolojik baba dediğim için sinirlenmiş beyefendi. Biz Gürol Gülter'i nasıl tanıdık? Birol Gülter, Güllü yazalım, annemin burnunu kırdığı videoları bir izleyelim. Annemin hakkında söylediği işte 'Ben Gül'ü silerim, toprağa veririm' bu konuşmalar internette var.