AK Parti Gençlik Kolları’ndan CHP’li belediyelere su ve trafik eleştirisi

AK Parti Gençlik Kolları, CHP’li belediyelerin yönetimindeki şehirlerde yaşanan trafik ve su kesintisi sorunlarına dikkat çekmek amacıyla sosyal medya üzerinden bir dizi paylaşım yaptı.

AK Parti Gençlik Kolları’ndan CHP’li belediyelere su ve trafik eleştirisi - Resim: 1

Farklı görsellerle yapılan paylaşımlarda “İşe geç kaldın, çünkü trafik…”, “Çocuğunu okulda beklettin, çünkü trafik…”, "Bidonlarla yaşamaya alıştın, çünkü sular kesik" gibi gibi ifadeler kullanılarak günlük hayatta yaşanan aksaklıklar vurgulandı.

AK Parti Gençlik Kolları’ndan CHP’li belediyelere su ve trafik eleştirisi - Resim: 2

Paylaşımlarda, söz konusu sorunların vatandaşların yaşam kalitesini doğrudan etkilediği belirtilerek yerel yönetimlerin hizmet performansı eleştirildi.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR

AK Parti Gençlik Kolları’ndan CHP’li belediyelere su ve trafik eleştirisi - Resim: 3
AK Parti Gençlik Kolları’ndan CHP’li belediyelere su ve trafik eleştirisi - Resim: 4
