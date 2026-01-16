Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı

8 Ekim 2025’ten bu yana İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan eski milli futbolcu Ümit Karan tutuklandı.Abone ol
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 14 Ocak’ta düzenlenen operasyon kapsamında Ümit Karan, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karan için savcılık, tutuklama talebinde bulundu.
Bugün hakim karşısına çıkan Karan için tutuklama kararı verildi.