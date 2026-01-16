Hasan Usta Kebap’tan başarılı öğrencilere kebap sürprizi

Hasan Usta Kebap, karne döneminde İstanbul Koşuyolu şubesinde hayata geçirdiği özel kampanyayla takdir ve teşekkür belgesi alan yüzlerce öğrenciyi ağırladı. Etkinlikte öğrencilere Adana dürüm ve ayran ikram edilirken, mobil uygulama üzerinden belgelerini yükleyen öğrenciler kampanyaya katıldı.

Karne döneminde öğrencilerin başarısını lezzetle taçlandıran Hasan Usta Kebap, İstanbul Koşuyolu şubesinde hayata geçirdiği özel kampanyayla yüzlerce öğrenciyi ağırladı.

Takdir ve teşekkür belgesi alan öğrenciler için düzenlenen etkinlikte, Adana dürüm ve ayran ikramı ile karne sevinci keyifli bir lezzet buluşmasına dönüştü.

Eğitim hayatında emek veren ve başarı gösteren gençleri motive etmeyi amaçlayan etkinlik, Hasan Usta Kebap’ın toplumsal duyarlılık, gençlere destek ve paylaşma kültürü odağındaki marka yaklaşımını bir kez daha gözler önüne serdi.

Başarı, emek ve lezzet aynı sofrada buluştu

Gerçekleşen etkinlikte öğrenciler, Hasan Usta Kebap mobil uygulaması üzerinden belgelerini yükleyerek kampanyaya katıldı.

Koşuyolu şubesinde gerçekleşen yoğun ilgi, karne döneminde öğrenciler için moral ve motivasyonun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Güler yüzlü hizmet, hızlı servis ve Adana kebabının eşsiz lezzetiyle karşılanan öğrenciler, karne gününü yalnızca bir not başarısı değil; unutulmaz bir anı olarak yaşadı.

Hasan Usta Kebap’tan gençlere destek mesajı

Hasan Usta Kebap, düzenlediği bu etkinlikle yalnızca bir kampanya sunmakla kalmadı; aynı zamanda gençlere verilen değeri ve eğitime duyulan saygıyı da vurguladı.

Marka, başarıyı ödüllendirmenin ve gençlerin yanında olmanın kurumsal sorumluluğunun bir parçası olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Bu özel organizasyon, Hasan Usta Kebap’ın:

Gençleri destekleyen

Toplumsal faydayı önemseyen

Lezzeti bir mutluluk aracına dönüştüren

misyonunun sahadaki güçlü bir yansıması oldu.

Karne gününe yakışan bir hatıra

Etkinliğe katılan öğrenciler ve aileleri, karne gününde yaşadıkları bu lezzetli deneyimden memnuniyetle ayrılırken; Hasan Usta Kebap da gençlerin mutluluğuna ortak olmanın gururunu yaşadı.

Marka, ilerleyen dönemlerde de eğitim, gençlik ve sosyal sorumluluk temalı projelerle topluma katkı sunmaya devam edeceğinin sinyallerini verdi.