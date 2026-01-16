Hadi Özışık’tan net çıkış: Hedefte Hakan Fidan değil, Türkiye var!

Gazeteci Hadi Özışık, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a yönelik eleştirilerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özışık, Hakan Fidan’ın hedef alınmasının tesadüf olmadığını belirterek, bunun Türkiye’nin bağımsız dış politikasına yönelik bir saldırı olduğunu söyledi. Yunan gazeteciye verilen yanıtın diplomatik bir mesaj taşıdığına dikkat çekti.

Abone ol

Gazeteci Hadi Özışık, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a yönelik son dönemde artan eleştiri ve hedef göstermelere sert sözlerle tepki gösterdi. Özışık, “Bugün Türkiye’nin sahadaki gücünü ve masadaki ağırlığını konuşuyorsak, Hakan Fidan’ın hakkını teslim etmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu ve liderliğinin altını çizen Özışık, Hakan Fidan’ın sıradan bir dışişleri bakanı olmadığını vurgulayarak, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın güvendiği ve dış politikayı emanet ettiği Hakan Fidan, talimatla değil milli menfaatle hareket eden bir devlet aklıdır” dedi.

Özışık, FETÖ’nün ve yurt dışındaki uzantılarının Hakan Fidan’ı hedef almasının tesadüf olmadığını belirterek, “Bugün Hakan Fidan’a saldıranlar, aslında Türkiye’nin bağımsız dış politikasını ve Recep Tayyip Erdoğan’ın kurduğu dengeyi hedef alıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Yunan bir gazetecinin yönelttiği soruya Hakan Fidan’ın verdiği yanıtı hatırlatan Özışık, bu cevabın diplomatik bir mesaj taşıdığını söyledi. “Hakan Fidan bağırmadan, sertleşmeden ama son derece net bir şekilde Washington’a, Tel Aviv’e ve Brüksel’e mesaj verdi” diyen Özışık, bu duruşun Türkiye’nin fotoğraf diplomasisi değil, ilke diplomasisi yürüttüğünü gösterdiğini ifade etti.

“Hakan Fidan’a yönelik fitne ateşi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasını açma çabasıdır” diyen Özışık, “Ama nafile. Bu millet artık kimin devlet için çalıştığını, kimin algı ve fitne peşinde koştuğunu görüyor” sözleriyle değerlendirmesini tamamladı.