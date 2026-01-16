BIST 12.533
HABER /  POLİTİKA

Meral Akşener'den aylar sonra ilk fotoğraf!

Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Cenk Küpeli, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti. Ziyaret sonrası sosyal medya hesabından Meral Akşener ile çekilmiş bir fotoğraf paylaşan Küpeli "Bu ziyaret, yalnızca bir nezaket buluşması değil; geçmişe saygının, emeğe vefanın ve siyaset ahlakının bir gereğidir." dedi.

Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Cenk Küpeli, Meral Akşener’i ziyaret etti.
Ziyaret sonrası sosyal medya hesabından Meral Akşener ile çekilmiş bir fotoğraf paylaşan Cenk Küpeli, mesajında “Vefa; siyaseti onurlu ve güvenilir kılan bir değerdir” ifadesini kullandı.

Meral Akşener'den aylar sonra ilk fotoğraf! - Resim: 0

Küpeli paylaşımında şunları kaydetti:

Vefa; siyaseti onurlu ve güvenilir kılan bir değerdir…

Doğru Yol Partisi geleneğinden gelen; Türk siyasetinde ve Doğru Yol Partisi çatısı altında Genel Başkan Yardımcılığı, Kadın Kolları Başkanlığı, Milletvekilliği ve koalisyon hükümetimizde İçişleri Bakanlığı gibi önemli görevler üstlenmiş, Sayın Meral Akşener’i ziyaret ettim.

Bu ziyaret, yalnızca bir nezaket buluşması değil; geçmişe saygının, emeğe vefanın ve siyaset ahlakının bir gereğidir.

Doğru Yol Partisi; demokrasiye bağlılığı ve “Geniş Merkez” siyaset anlayışıyla, milletimizin yeniden umudu olma yolunda güçlü bir buluşma noktası olacaktır.

Nazik ev sahipliği ve samimi sohbeti için Sayın Meral Akşener’e teşekkür ediyorum. 

