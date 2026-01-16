Öğretim üyesi Dr. Duygu Özer'den velilere karne uyarısı

Antalya Belek Üniversitesi İnsani Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Duygu Özer, velilere bu dönemde çocuklarına yaklaşım konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Abone ol

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk dönemi bugün sona eriyor. Karne dönemi, hem öğrenciler hem de veliler için heyecanlı olduğu kadar kaygı yaratabilen bir süreç olarak öne çıkıyor.

Karne başarıyı değil süreci gösterir

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dr. Özer, karnelerin sadece bir dönemi yansıttığını ve öğrencinin kişisel değeriyle ilişkilendirilmemesi gerektiğini vurguladı:

“Karne notları öğrencinin değeri veya yeteneği hakkında kesin bir yargı vermez. Asıl önemli olan, çocuğun öğrenme süreci ve gösterdiği çabadır. Karne, gelişim sürecini gözlemlemek için bir araçtır; başarıyı değil, süreci gösterir.”

Karneler, çocuğun zekâsını, değerini veya geleceğini belirlemez; yalnızca belirli bir dönemdeki performansını gösterir. Bu nedenle önemli olan, “ne olduğunu” değil “neden olduğunu ve ne yapmalıyız?” sorularına odaklanmaktır.

Kıyaslamalar özgüveni zedeler

Dr. Özer, kardeşler veya arkadaşlarla yapılan kıyaslamaların çocuklarda motivasyon kaybına ve özgüven düşüşüne yol açabileceğini söyledi:

“Özellikle düşük performans gösteren öğrenciler, başkalarıyla kıyaslandığında kaygı ve stres seviyelerini artırıyor. Bu durum öğrenmeye olan ilgilerini azaltabiliyor. Karne döneminde bu tür kıyaslamalardan kaçınmak kritik.”

Çocukların kendilerini başkalarıyla değil, kendi gelişim süreçleriyle değerlendirmeleri önemlidir. Özer, bunun ailelerin sıkça fark etmediği temel bir hassasiyet olduğuna dikkat çekti:

“Ailem beni notlarıma göre mi seviyor? Çocuklar bu soruya cevap arar. Karne, sevginin ölçütü değil, sadece bir dönemin sonucunu gösterir.”

Destekleyici ve yapıcı yaklaşım şart

Düşük not alan çocuklara karşı anlayışlı ve destekleyici bir tutum sergilemenin kritik olduğunu belirten Dr. Özer, şöyle devam etti:

“Çocuğun eksik kaldığı konuları birlikte gözden geçirmek, çözüm yolları üretmek ve hedefler belirlemek, cezalandırıcı yaklaşımlardan çok daha etkili. Bu, hem öğrenme sürecini güçlendirir hem de çocuğun kendine olan güvenini artırır.”

Tatil süreci sadece dinlenme değil

Dr. Özer, yarıyıl tatilinin yalnızca dinlenme fırsatı olmadığını, aynı zamanda sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle desteklenmesi gerektiğini vurguladı:

“Hayat bir dengedir. Tatil, sadece dinlenme zamanı değil; süreci değerlendirip yeni dönem için hedef belirlemek ve daha güçlü başlamak için bir hazırlık sürecidir. Çocukların farklı etkinliklerle uğraşması, motivasyonlarını artırır ve ikinci döneme daha hazır başlamalarını sağlar.”

Dr. Özer’den önemli mesaj

“Karne dönemi, akademik başarıdan çok çocuğun yanında olduğunuzu hissettirme zamanıdır. Sevgi ve destek, akademik notlardan çok daha kalıcı bir etki yaratır.”

Dr. Özer, velilere bu dönemde öncelikli olarak anlayış ve destek göstermelerini tavsiye ediyor.