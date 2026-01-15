BIST 12.380
DOLAR 43,19
EURO 50,23
ALTIN 6.371,28
HABER /  POLİTİKA

AK Parti'nin İstanbul bilboard çalışması kaldırılıyor mu Abdullah Özdemir açıkladı

AK Parti'nin İstanbul bilboard çalışması kaldırılıyor mu Abdullah Özdemir açıkladı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın "senin hayatından gidiyor" sloganı ile hazırladığı billboardların kaldırıldığı iddiasını yalanladı.

Abone ol

AK Parti İstanbul teşkilatı, İstanbul’un dört bir tarafında yeni bir reklam kampanyası başlattı. Trafikten park ücretlerine kadar çok sayıda İBB'nin eleştirilen icraatlarının gösterildiği bilboardlar yankı uyandırdı.

CHP'ye yakın medya organlarında bilboard çalışmasının kaldırılacağı iddiası ortaya atıldı. İddialara ilişkin AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'den yalanlama geldi.

"İstanbul'un çalınan hayatını anlatmaya devam edeceğiz”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özdemir, çalışmanın planlandığı gibi devam ettiğini belirterek, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "İstanbul'un kaybedilen zamanını, boşa giden parasını, çalınan hayatını anlatmaya devam edeceğiz." dedi.

"SENİN HAYATINDAN GİDİYOR mecra çalışmalarımızla ilgili ortaya atılan "kaldırılıyor" iddiaları tamamen dezenformasyondur.   İstanbul genelinde farklı ilçelerdeki billboard çalışmamız planlandığımız şekilde devam etmektedir. Bugün itibarıyla yeni reklam alanlarında da görsellerimiz yer almaya başlamıştır.   Gerçeklerden rahatsız olanların ürettiği algı, sahadaki tabloyu değiştirmez.   İstanbul'un kaybedilen zamanını, boşa giden parasını, çalınan hayatını anlatmaya devam edeceğiz.   “Kameraları bantlayabilirsiniz ama İstanbullunun gözüne bant çekemezsiniz.”

AK Parti'nin İstanbul bilboard çalışması kaldırılıyor mu Abdullah Özdemir açıkladı - Resim: 0

AK Parti'nin İstanbul bilboard çalışması kaldırılıyor mu Abdullah Özdemir açıkladı - Resim: 1

BU FOTO GALERİYE BAKIN
AK Parti'den ses getiren kampanya İstanbul'un dört bir yanı bu pankartlarla doldu
Foto Galeri AK Parti'den ses getiren kampanya İstanbul'un dört bir yanı bu pankartlarla doldu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Şanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonu: 28 şüpheli adliyeye sevk edildi
Şanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonu: 28 şüpheli adliyeye sevk edildi
Ufuk Özkan nakil bekliyor! Durumu çok ciddi
Ufuk Özkan nakil bekliyor! Durumu çok ciddi
Memur-Sen'den "seyyanen zam" talebi
Memur-Sen'den "seyyanen zam" talebi
Ameliyat edilmişti: Murat Çalık yeniden cezaevine gönderildi
Ameliyat edilmişti: Murat Çalık yeniden cezaevine gönderildi
Eski voleybolcu Derya Çayırgan’ın savcılık ifadesine ulaşıldı Ekrem İmamoğlu sorusuna yanıt
Eski voleybolcu Derya Çayırgan’ın savcılık ifadesine ulaşıldı Ekrem İmamoğlu sorusuna yanıt
Merkez Bankası rezervleri yükseldi
Merkez Bankası rezervleri yükseldi
Avukat Ali Aydın'ın öldürülmesine ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı
Avukat Ali Aydın'ın öldürülmesine ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı
Gazze’de can kaybı 71 bin 441'e yükseldi
Gazze’de can kaybı 71 bin 441'e yükseldi
KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor
KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor
Grand Kartal Otel yangını davasında 12 sanık hakkında verilen kararların bozulması istendi
Grand Kartal Otel yangını davasında 12 sanık hakkında verilen kararların bozulması istendi
Tahran'da protestolar sonrası asılan dev afiş dikkat çekti
Tahran'da protestolar sonrası asılan dev afiş dikkat çekti
Okullarda yarıyıl tatili başlıyor: Yaklaşık 18 milyon öğrenci yarın karne alacak
Okullarda yarıyıl tatili başlıyor: Yaklaşık 18 milyon öğrenci yarın karne alacak