AK Parti'nin İstanbul bilboard çalışması kaldırılıyor mu Abdullah Özdemir açıkladı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın "senin hayatından gidiyor" sloganı ile hazırladığı billboardların kaldırıldığı iddiasını yalanladı.

AK Parti İstanbul teşkilatı, İstanbul’un dört bir tarafında yeni bir reklam kampanyası başlattı. Trafikten park ücretlerine kadar çok sayıda İBB'nin eleştirilen icraatlarının gösterildiği bilboardlar yankı uyandırdı.

CHP'ye yakın medya organlarında bilboard çalışmasının kaldırılacağı iddiası ortaya atıldı. İddialara ilişkin AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'den yalanlama geldi.

"İstanbul'un çalınan hayatını anlatmaya devam edeceğiz”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özdemir, çalışmanın planlandığı gibi devam ettiğini belirterek, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "İstanbul'un kaybedilen zamanını, boşa giden parasını, çalınan hayatını anlatmaya devam edeceğiz." dedi.

"SENİN HAYATINDAN GİDİYOR mecra çalışmalarımızla ilgili ortaya atılan "kaldırılıyor" iddiaları tamamen dezenformasyondur. İstanbul genelinde farklı ilçelerdeki billboard çalışmamız planlandığımız şekilde devam etmektedir. Bugün itibarıyla yeni reklam alanlarında da görsellerimiz yer almaya başlamıştır. Gerçeklerden rahatsız olanların ürettiği algı, sahadaki tabloyu değiştirmez. İstanbul'un kaybedilen zamanını, boşa giden parasını, çalınan hayatını anlatmaya devam edeceğiz. “Kameraları bantlayabilirsiniz ama İstanbullunun gözüne bant çekemezsiniz.”