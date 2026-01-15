Duruşma salonunda görüntülendi! Ekrem İmamoğlu'nun son halini görenler inanamadı

SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Diplomasını savunmak için değil, bir gencin devletine güvenerek kurduğu hayatın geriye doğru sökülmeye çalışıldığını göstermek için duruşmada bulunduğunu ifade eden Ekrem İmamoğlu'nun bir hayli kilo verdiği gözlendi.