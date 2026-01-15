Duruşma salonunda görüntülendi! Ekrem İmamoğlu'nun son halini görenler inanamadı
Duruşma salonuna getirilen Ekrem İmamoğlu'nun son görüntüsü dikkat çekti. Belirgin şekilde kilo verdiği görülen İmamoğlu, duruşmaya geliş amacının kişisel bir savunmadan çok, devletine güvenerek kurduğu hayatın geriye doğru sökülmek istendiğini göstermek olduğunu söyledi. İşte Ekrem İmamoğlu'nun son hali...
Duruşma salonuna getirilen Ekrem İmamoğlu'nun son görüntüsünde belirgin kilo kaybı dikkat çekerken, yüzündeki ifade de objektiflere yansıdı.
"Yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun, üniversite lisans diplomasının iptaline ilişkin İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu işlemine karşı İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nde açılan davanın duruşması tamamlandı. İstanbul 5. İdare Mahkemesi heyeti, en geç 15 gün içinde kararını verecek. Karar, verildiği tarihten itibaren 30 gün içinde yazılacak ve imzalanarak taraflara tebliğ edilecek.
ALKIŞLARLA KARŞILANDI
Duruşma, İstanbul 5. İdare Mahkemesince Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu mahkeme salonunda görüldü. CHP lideri Özgür Özel saat 11.20 civarında salona giriş yaptı. Kısa süre sonra Ekrem İmamoğlu da salona getirildi ve alkışlarla karşılandı.
SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ
Diplomasını savunmak için değil, bir gencin devletine güvenerek kurduğu hayatın geriye doğru sökülmeye çalışıldığını göstermek için duruşmada bulunduğunu ifade eden Ekrem İmamoğlu'nun bir hayli kilo verdiği gözlendi.