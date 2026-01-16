Çapraz nakil ile hayat takası! Çapraz böbrek nakli ile çifte mutluluk

Eşi böbreğini vermek istedi, kan grubu uymadı. Umutların tükendiği anda devreye çapraz nakil yöntemi girdi. Medipol Mega Üniversite Hastanesi doktorları, aynı kaderi paylaşan iki aileyi eşleştirdi. Birbirini hiç tanımayan iki verici, karşı tarafın hastasına can oldu, iki aile birden hayata döndü.

Çapraz nakil yöntemi, özellikle kan grubu uyumsuzluğu sebebiyle böbrek nakli olamayan hastalar için umut ışığı oldu. Bu yöntem şeker hastalığı nedeniyle böbrek nakli olmak zorunda kalan Mustafa Yüce’nin hayatı sil baştan değiştirdi. Eşi ve kardeşlerinin verici olmak istediği Yüce, kan grubu uyuşmazlığı sonucu bir türlü nakil olamazken, hastanın imdadına Medipol Mega Üniversite Hastanesi hekimleri yetişti. Yüce ile diyalize bağlı bir başka hastayı çapraz nakil yapan hekimler, her iki hastayı da sağlığına kavuşturdu. Operasyonu gerçekleştiren Organ Nakli Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Çağatay Aydın, Üroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kubilay Sabuncu ve Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Yaşar Özdenkaya, sürecin detaylarını paylaşırken, nakil olan hastalar da yeniden sağlıklı bir yaşama kavuşmanın mutluluğunu dile getirdi.

“KAN UYUMSUZLUĞUNDA İKİNCİ BİR ŞANS”

Prof. Dr. Hüseyin Çağatay Aydın, sistemin işleyişini şöyle özetledi: “Çapraz nakil aslında kan grubu birbirine uymayan iki alıcı ve vericinin karşılıklı olarak böbrek değişimi yapmasıdır. Bir tarafta verici A, alıcı B; diğer tarafta verici B, alıcı A olduğunda klasik nakil yapılamıyor. Ancak çapraz nakilde her iki taraftaki verici karşı ailedeki alıcıya böbreğini veriyor. Böylece kan uyumsuzluğu engeli ortadan kalkmış oluyor. AB grubu herkesten böbrek alabilir, 0 grubu herkese verebilir. Ancak A grubu B’den, B grubu A’dan böbrek alamaz. Bu nedenle çapraz nakiller özellikle bu durumlarda hayat kurtarıcı oluyor”.

AMELİYATLAR SORUNSUZ GEÇTİ

Prof. Dr. Aydın ayrıca iki ailenin tıbbi açıdan da birbiriyle eşleşmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Hastaların yaşları, kilo durumu, genel sağlık tabloları ve immunolojik testler hep yeniden değerlendiriliyor. Doku uyumu sağlandıktan sonra ameliyat planlanıyor. Çapraz nakilde işlemleri aynı anda yürütmeyi tercih ediyoruz. Ameliyatlarımız sorunsuz geçti ve hastalarımız taburcu edildi. Şimdi düzenli kontrolleri devam ediyor” dedi.

“İKİ AİLEYİ AYNI AMAÇTA BULUŞTURDUK”

Doç. Dr. Yaşar Özdenkaya, çapraz böbrek nakillerinin hem hazırlık hem de ameliyat aşamasında dikkatli bir süreç gerektirdiğini vurgulayarak, “Çapraz nakiller böbrek nakli dünyasında gerçekten zorlu süreçlerdir. Birbirini tanımayan iki aileyi tıbbi veriler doğrultusunda bir araya getiriyoruz. Yapılan değerlendirmelerde bazen kişinin kendi ailesindeki verici değil, başka bir ailenin vericisi daha uygun olabiliyor. Bu durumda her iki tarafı bilgilendirip ikna etmek gerekiyor” dedi.

“BÖBREKLER ŞU AN GAYET İYİ ÇALIŞIYOR”

Nakil sürecinin duygusal açıdan da hassas olduğunu aktaran Doç. Özdenkaya, “Bazen son anda tereddütler ya da vazgeçmeler olabiliyor. Bu nedenle çok ince bir çizgide ilerlemek zorundayız. Ancak bu vakamızda her iki aile de büyük olgunluk gösterdi ve sürece gönüllü olarak katıldı. Başarılı operasyonun ardından her iki hastamız da sağlığına kavuştu. Uzun süredir diyalize giren hastalarımız için bu yöntem çok büyük bir avantaj. Böbrekler şu an gayet iyi çalışıyor” ifadelerini kullandı.

“HER İKİ TARAF İÇİN DE KAZANÇ SAĞLAYAN BİR YÖNTEM”

Çapraz naklin tamamen bir ekip işi olduğuna dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Kubilay Sabuncu, “Bu süreçte vericiden böbreğin alınması, hazırlanması, damarsal yapıların korunması ve aynı anda alıcıların ameliyata alınması büyük bir zamanlama gerektiriyor. Bu noktada ekibin uyumu çok önemli. Böyle bir ekibin parçası olmak bizim için gerçekten gurur verici” şeklinde konuştu.

“İKİ AİLE BİRDEN HAYATA DÖNDÜK”

Böbrek yetmezliğiyle mücadele eden 45 yaşındaki Mustafa Yüce, aslında yıllardır şeker hastası olduğunu fakat şekerin böbreklerine bu kadar zarar verdiğini geç fark ettiğini söyledi. Yüce, “Biz hem kadavra listesine hem de çapraz nakil listesine yazıldık. Eşim gönüllü vericiydi fakat kan uyuşmazlığı yüzünden bana böbreğini veremiyordu. Açıkçası umutlarımız çok azalmıştı. Çapraz nakille eşleşme olmasaydı bugün belki de hâlâ diyalize bağlı yaşıyor olacaktım. Ameliyatım çok başarılı geçti; doktorlarımız sayesinde yeni hayatıma başladım” dedi.

“ORGAN BAĞIŞININ NE DEMEK OLDUĞUNU YAŞAYINCA ANLADIK”

Sürecin kendileri için çok bilinmezle dolu olduğunu belirten Demet Yüce, “İnsan böyle bir durumla karşılaşmadan organ bağışının ne kadar hayat kurtaran bir adım olduğunu tam anlamıyor. Çapraz nakil çok bilinen bir yöntem değil, hatta çevremizde çoğu insan ilk kez duydu. Biz de bir tanıdığımız sayesinde öğrendik. Medipol’de çok hızlı değerlendirildik, çok hızlı ameliyata alındık. Ben Arda Bey’e böbreğimi bağışladım; onun kardeşi Emre Bey de eşime vesile oldu. Yani karşılıklı ama birbirini hiç tanımayan iki aile birbirine hayat kapısı açtı. Hem Mustafa hem Arda yeni bir hayata başladı. Artık benim için organ bağışı hem kişisel bir sorumluluk hem de insanlara anlatmam gereken bir konu haline geldi” şeklinde konuştu.