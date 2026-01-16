BIST 12.585
HABER /  POLİTİKA

Tom Barrack oturma düzeni fotoğrafı olay oldu! Başkan gibi başköşeye kuruldu bakan da...

Tom Barrack oturma düzeni fotoğrafı olay oldu! Başkan gibi başköşeye kuruldu bakan da...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ı kabul etti. Görüşmede bölgede yaşanan son gelişmeler ele alınırken, bakanlığın servis ettiği fotoğraflar sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. AK Partili Şamil Tayyar'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi oturma düzeninin protokole aykırı olduğunu ifade ederek tepki gösterirken, birçok kişi de anormal bir durumun olmadığına işaret etti.

Ankara'da bugün önemli bir görüşme gerçekleşti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul etti. Kabulde Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı. Görüşmede bölgede yaşanan son gelişmeler ele alındı.

OTURMA DÜZENİ POZU OLAY OLDU
Ankara'daki zirvenin yankıları sürerken, Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan görüşmeye ilişkin fotoğraflar ise tartışma yarattı. 

tom barrack

ŞAMİL TAYYAR TEPKİ GÖSTERDİ
Aralarında AK Partili Şamil Tayyar'ın da bulunduğu çok sayıda kişi oturma düzeninin protokole aykırı olduğunu ifade ederek görüntülere tepki gösterirken, birçok kişi de koltukların aynı seviyede bulunduğuna dikkat çekerek durumun anormal olmadığına işaret etti.

-Büyükelçi, sanki cumhurbaşkanı veya başbakan gibi bizim heyeti kabul etmiş! Böyle bir oturma düzeni olmaz, çok incitici. Hiç olmazsa yayınlamasaydınız!

