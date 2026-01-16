Çin CERES-1 roketiyle denizden 4 uydu fırlattı

Çin, özel şirket tarafından geliştirilen ilk taşıyıcı roketi CERES-1 ile denizden 4 uyduyu uzaya yolladı.

Abone ol

Xinhua'nın haberine göre, "Tiençi" sınıfı 4 internet iletişimi uydusu, ülkenin kuzeyindeki Şandong eyaletinin açıklarında Sarı Deniz'deki yüzer platformdan fırlatıldı.

Fırlatışta, CERES-1'in geliştirilmiş versiyonu olan "1S-Y7" modeli kullanıldı.

Bu, CERES-1 roketiyle yapılan 23'üncü ve denizden yapılan 4'üncü fırlatış oldu.

Alçak Yer Yörüngesi'ne yollanan Tiençi-37, 38, 39 ve 40 uyduları küresel veri hizmetleri sağlayan takım uydu ağının parçasını oluşturacak.

Guodian Gaoke şirketi tarafından geliştirilen uyduların, karasal ağların kapsama alanı dışındaki kör noktalara veri toplama ve iletim hizmetleri sunarak denizcilik, çevre koruma, meteoroloji, akıllı şehirler ve acil durum alanlarında kullanılması hedefleniyor.

Denizden fırlatış yapan ilk özel şirket

CERES-1'in geliştiricisi Galactic Energy, 6 Eylül 2023'te 4 Tiençi uydusunu yüzer platformdan fırlatarak bunu başarabilen ilk özel şirket olmuştu.

19 metre uzunluğunda ve 1,4 metre genişliğindeki roket, Alçak Yer Yörüngesi'ne 500 kilogram, Güneş Eş Zamanlı Yörünge'ye 300 kilograma kadar yük taşıyabiliyor.

Çin'in uzay programında ana taşıyıcı olarak kamuya ait Çin Uzay Havacılık Bilimi ve Teknolojisi Şirketi tarafından üretilen ve geliştirilen Long March (Uzun Yürüyüş) roketleri kullanılıyor.

Son yıllarda dünyada özel sektörün uzay roketi üretimine ilgisinin artmasına paralel olarak, Pekin yönetiminin de bu alandaki özel sektör girişimlerini desteklediği gözleniyor.

Galactic Energy dışında Çinli özel şirketler i-Space "SQX-1Y1", Space Pioneer "TL-2 Y1", Landspace "Cuçüe-2" (ZQ-2) ve Orienspace "Gravity-1" roketleriyle fırlatışlar yapıyor.