4 çocuğunu reddetmişti! Ankaralı Turgut'un mirasıyla ilgili mahkemeden flaş karar
Ölmeden kısa bir süre önce 5 çocuğundan 4’ünü evlatlıktan reddeden merhum sanatçının mirasına ilişkin açılan tereke davası sonuçlandı.
YARDIM PARALARI KRİZ ÇIKARMIŞTI
Ankaralı Turgut, hastanede tedavi gördüğü günlerde kendisi için düzenlenen yardım kampanyasında toplanan paralarla ilgili kızı Eylem Boran dışındaki çocuklarıyla bir gerilim yaşamıştı. Sanatçı, toplanan paraları istedikleri gerekçesiyle çocukları Haydar Karataş, Özlem Karataş, Hasret Karataş ve Ersoy Karataş'ı evlatlıktan reddettiğini açıklamıştı.
18 MİLYON TL PARA TOPLANDI İDDİASI
Show Haber'de yer alan habere göre, sanatçının vefatının ardından, evlatlıktan reddedilen 4 kardeş, babalarının mirasının tespiti ve paylaştırılması için Eylem Boran’a karşı tereke davası açtı.