4 çocuğunu reddetmişti! Ankaralı Turgut'un mirasıyla ilgili mahkemeden flaş karar

2024'te hayatını kaybeden Ankaralı Turgut'un, ölümünden kısa bir süre önce 4 çocuğunu evlatlıktan reddettiği öğrenilmişti. Bunun ardından açılan miras davasında mahkeme kararını verdi.

4 çocuğunu reddetmişti! Ankaralı Turgut'un mirasıyla ilgili mahkemeden flaş karar - Resim: 1

15 Aralık 2024'te akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Ankaralı Turgut'un vefatının ardından çocukları arasında başlayan miras davasında mahkeme kararını açıkladı. İşte detaylar...

4 çocuğunu reddetmişti! Ankaralı Turgut'un mirasıyla ilgili mahkemeden flaş karar - Resim: 2

Ölmeden kısa bir süre önce 5 çocuğundan 4’ünü evlatlıktan reddeden merhum sanatçının mirasına ilişkin açılan tereke davası sonuçlandı.

4 çocuğunu reddetmişti! Ankaralı Turgut'un mirasıyla ilgili mahkemeden flaş karar - Resim: 3

YARDIM PARALARI KRİZ ÇIKARMIŞTI

Ankaralı Turgut, hastanede tedavi gördüğü günlerde kendisi için düzenlenen yardım kampanyasında toplanan paralarla ilgili kızı Eylem Boran dışındaki çocuklarıyla bir gerilim yaşamıştı. Sanatçı, toplanan paraları istedikleri gerekçesiyle çocukları Haydar Karataş, Özlem Karataş, Hasret Karataş ve Ersoy Karataş'ı evlatlıktan reddettiğini açıklamıştı.

4 çocuğunu reddetmişti! Ankaralı Turgut'un mirasıyla ilgili mahkemeden flaş karar - Resim: 4

18 MİLYON TL PARA TOPLANDI İDDİASI

Show Haber'de yer alan habere göre, sanatçının vefatının ardından, evlatlıktan reddedilen 4 kardeş, babalarının mirasının tespiti ve paylaştırılması için Eylem Boran’a karşı tereke davası açtı.

