4 çocuğunu reddetmişti! Ankaralı Turgut'un mirasıyla ilgili mahkemeden flaş karar

YARDIM PARALARI KRİZ ÇIKARMIŞTI

Ankaralı Turgut, hastanede tedavi gördüğü günlerde kendisi için düzenlenen yardım kampanyasında toplanan paralarla ilgili kızı Eylem Boran dışındaki çocuklarıyla bir gerilim yaşamıştı. Sanatçı, toplanan paraları istedikleri gerekçesiyle çocukları Haydar Karataş, Özlem Karataş, Hasret Karataş ve Ersoy Karataş'ı evlatlıktan reddettiğini açıklamıştı.