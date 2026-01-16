BIST 12.533
Pestisitin etkileri incelendi! Çıkan sonuç şoke etti

Bilim insanları, tarımda yaygın şekilde kullanılan pestisitlerin balıkların yaşam süresini ciddi ölçüde kısalttığını ortaya koydu.

Araştırma kapsamında, Çin'deki göllerde yaşayan 20 binden fazla balık üzerinde yapılan saha gözlemleri ile yaygın pestisitlerden klorpirifosun, balıklardaki düşük düzeyli ancak uzun süreli etkileri incelendi.

Pestisitlere maruz kalan balıkların, yaşlanmanın biyolojik göstergesi olarak kabul edilen telomerlerinin belirgin şekilde kısaldığı tespit edildi.

Telomerlerin kısalmasının hücresel yaşlanmayı hızlandırdığı ve vücudun yenilenme kapasitesini azalttığı belirtilirken, bu göllerdeki balık popülasyonlarının daha genç bireylerden oluştuğu, bunun da yaşam süresinin kısaldığına işaret ettiği kaydedildi.

Laboratuvar deneyleri de bulguları doğrularken, düşük dozda ancak uzun süreli pestisite maruz kalmanın balıkların hayatta kalma oranını ciddi ölçüde düşürdüğü ve telomer yapısını bozduğu görüldü.

Çalışmanın detaylarına "Science" dergisinde yer verildi.

