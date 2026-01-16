Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 1993 yılından bu yana hizmet veren ve Türkiye’nin en köklü özel tesislerinden biri olan Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı kapılarını kapattı. 33 yıllık serüvenin ardından tesis bünyesindeki binlerce hayvan, Türkiye'nin dört bir yanındaki farklı merkezlere nakledildi.

Marmara Bölgesi’nin en önemli doğa ve yaban hayatı duraklarından biri olan Darıca Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı, kapatıldı. İşletmeci firmanın aldığı kararla, üç yılı aşkın süredir devam eden mali ve operasyonel süreçlerin ardından ziyaretçi girişleri tamamen durduruldu.

3.600 HAYVAN İÇİN YENİ YUVA ARAYIŞI

Açıldığı günden bu yana milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan tesis, zengin biyoçeşitliliğiyle dikkat çekiyordu. Kapanma kararıyla birlikte devasa bir lojistik operasyon başlatıldı:

Hayvan Türleri: 286 farklı türden yaklaşık 3.600'ün üzerinde hayvan.

Nakil Süreci: İçerideki tüm hayvanlar, uygun yaşam koşullarının sağlandığı farklı illerdeki belediye ve özel hayvanat bahçelerine güvenli bir şekilde sevk edildi.

BOTANİK MİRASIN AKIBETİ MERAK KONUSU

Tesis sadece bir hayvanat bahçesi değil, aynı zamanda devasa bir "bitki müzesi" niteliğindeydi. Bünyesinde barındırdığı:

600 çeşit bitki türü,

8 bini aşkın bitki koleksiyonu, bölgenin en önemli botanik parklarından birini oluşturuyordu. İşletmeci şirketin bu nadide bitki örtüsünün korunmasına yönelik nasıl bir yol haritası izleyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

DARICA'NIN HAFIZASINDAN BİR PARÇA SİLİNİYOR

1993 yılında kurulan park, özellikle nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerin korunması ve çocuklar için çevre eğitimi konularında öncü bir rol üstlenmişti. Yerel halk ve çevre gönüllüleri, tesisin kapatılmasını "büyük bir kayıp" olarak nitelendirirken, arazinin gelecekte hangi amaçla kullanılacağı şimdiden tartışma konusu oldu.