CHP'nin yeni miting adresi Hatay

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ile bazı belediye başkanlarının tutuklanmasının ardından başlatılan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" buluşmaları, bu hafta deprem bölgesine taşınıyor. CHP heyeti, yarın Hatay’da geniş katılımlı bir miting gerçekleştirecek.

Abone ol

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çeşitli belediye başkanlarının tutuklanmasına tepki olarak başlattığı eylemlilik sürecini kararlılıkla sürdürüyor. Her hafta farklı bir merkezde gerçekleştirilen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin yeni adresi, sembolik bir öneme sahip olan Hatay olarak belirlendi.

YENİ DURAK: HATAY DEFNE

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla miting takvimini kamuoyuna duyurdu. Özçağdaş, halkın iradesine yönelik müdahalelere karşı ses yükseltmek amacıyla tüm vatandaşları Hatay’a davet etti.

Tarih: 17 Ocak 2026 (Yarın)

Saat: 14.00

Yer: Defne Çekmece Kavşağı