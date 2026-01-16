BIST 12.533
Ayasofya-İ Kebir Camii'nde kapsamlı restorasyon! Kubbe pencereleri sökülüyor, çelik kiriş çalışmaları başladı

Ayasofya-i Kebir Camii'nde devam eden restorasyonda yeni bir aşamaya geçildi. Bilim Kurulu ve Koruma Bölge Kurulu onaylı projeler kapsamında kubbe pencerelerinin sökümüne başlanırken; geçici çelik platform, çatı ve kiriş montajları eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Özgün olmayan pencere elemanları koruma disiplini çerçevesinde numaralandırılarak muhafaza altına alınıyor. UNESCO Dünya Kültür Mirası statüsündeki yapıyla ilgili gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceği bildirildi.

Ayasofya-i Kebir Camii’nde yürütülen restorasyon çalışmaları kapsamında, 25.04.2025 tarih ve 46 sayılı Bilim Kurulu ile 27.05.2025 tarih ve 15237 sayılı Koruma Bölge Kurulu kararlarıyla onaylanan projeler doğrultusunda geçici çelik çatı imalatları devam etmektedir.

Yapım süreci devam eden iç mekan çelik platformu ile kubbe üzerindeki geçici çelik üst örtü, kubbe pencerelerinden geçecek çelik kirişler vasıtasıyla birbirine bağlanacaktır. Bu bağlantı için, 07.01.2026 tarih ve 16419 sayılı Koruma Bölge Kurulu kararı ile kubbelerde bulunan ve özgün olmadığı tespit edilen mermer pencerelerin itinalı söküm işlemlerine başlanmıştır.

Sökümü gerçekleştirilen pencereler, koruma disiplini çerçevesinde numaralandırılarak sistemli bir şekilde istiflenmektedir. Eş zamanlı olarak çelik kirişlerin ve baza elemanlarının montaj faaliyetleri titizlikle sürdürülmektedir.

Uygulamalarda öncelik ; özgün yüzeylerde koruma hassasiyeti gösterilerek çalışmaların tamamlanmasına verilmektedir. Kirişler için açılan pencere boşlukları, dış etkenlere karşı uygun koruma kapatma yöntemleri ile muhafaza altına alınmaktadır.

UNESCO Dünya Kültür Mirası statüsüne sahip Ayasofya-i Kebir Camii’nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve etaplar halinde gerçekleştirilen kapsamlı restorasyon çalışmalarına ilişkin bilgilendirmeler, belirli periyotlarla kamuoyu ile paylaşılacaktır.

