BIST 12.545
DOLAR 43,28
EURO 50,24
ALTIN 6.404,16
HABER /  GÜNCEL

İletişim Başkanı Duran: Ülkemiz, dünyada 'vicdanlı güç' kavramının temsilcisi olmuştur

İletişim Başkanı Duran: Ülkemiz, dünyada 'vicdanlı güç' kavramının temsilcisi olmuştur

İletişim Başkanı Duran, "Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde küresel belirsizliği doğru okumuş, oyun kurucu bir vizyonla Türkiye Yüzyılı perspektifini uluslararası sistemin merkezine yerleştirmiştir." açıklamasında bulundu.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin uluslararası alanda, diplomasi, ticaret, enerji, eğitim, insani yardım, savunma, lojistik-ulaştırma gibi alanlarda artan rolünü değerlendirdiği "Küresel Sistemik Dönüşümün Eşiğinde Türkiye" başlıklı yazısını AA için kaleme aldı. Dünya siyaseti, İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan uluslararası düzen kaynaklı yapısal krizlerle sarsıldığı, kurumların işlevsizleştiği ve jeopolitik rekabetin gri alanlarda yoğunlaştığı bir kırılma noktasındadır. Tek kutupluluğun sona erdiği, ancak çok kutupluluğun henüz kurumsallaşamadığı bu fetret dönemi hem büyük riskler hem de devasa fırsatlar barındırmaktadır. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bu küresel belirsizliği doğru okumuş; sadece savunma pozisyonunda kalmak yerine, oyun kurucu bir vizyonla Türkiye Yüzyılı perspektifini uluslararası sistemin merkezine yerleştirmiştir.

Türkiye'nin dış politikadaki artan rolü, ideolojik bir tercihten ziyade rasyonel bir büyük stratejinin sonucudur. Hem Batı ittifakının sadık bir kanat ülkesi hem de Türk Devletleri Teşkilatı aracılığıyla Orta Asya'da, normalleşme süreçleriyle Orta Doğu'da ve Yeniden Asya açılımıyla Pasifik havzasında etkin bir ülke konumunda bulunuyoruz. Ukrayna-Rusya savaşındaki arabuluculuk çabaları ve Somali-Etiyopya gibi krizlerde elde edilen somut ilerlemeler, Türk diplomasisinin kriz çözme kapasitesini tescil etmiştir. Bu dinamizm, Türkiye'yi kritik meselelerde vazgeçilmez bir aktör haline getirmiştir.

Türkiye, savunma sanayiinde gerçekleştirdiği devrimle, stratejik belirleyici gücünü kağıt üzerindeki bir iddia olmaktan çıkarıp sahada bir gerçeklik haline getirmiştir. İHA ve SİHA teknolojilerinde dünya liderliğine oynamamız, sadece bir ihracat başarısı değildir. Aynı zamanda Türkiye'nin Karabağ, Libya ve Suriye gibi çatışma bölgelerinde jeopolitik denklemleri değiştirme gücünü ortaya koymuştur. KIZILELMA, KAAN ve TCG Anadolu, Çelik Kubbe gibi projeler, ülkemizin teknolojik bağımsızlık eşiğini aştığını ve artık kendi güvenlik mimarisini kendi imkanlarıyla tahkim edebildiğini göstermektedir.

ÖNCEKİ HABERLER
Fahiş site aidatlarıyla ilgili önemli karar komisyonda kabul edildi site sakinleri artık...
Fahiş site aidatlarıyla ilgili önemli karar komisyonda kabul edildi site sakinleri artık...
Çapraz nakil ile hayat takası! Çapraz böbrek nakli ile çifte mutluluk
Çapraz nakil ile hayat takası! Çapraz böbrek nakli ile çifte mutluluk
Bakan Yaşar Güler ile Tom Barrack görüştü
Bakan Yaşar Güler ile Tom Barrack görüştü
Merkez Bankası açıkladı! İşte 2026 sonu dolar ve enflasyon tahmini
Merkez Bankası açıkladı! İşte 2026 sonu dolar ve enflasyon tahmini
Xiaomi yeni Redmi Note 15 serisini tanıttı dirençli yapısı dikkat çekti
Xiaomi yeni Redmi Note 15 serisini tanıttı dirençli yapısı dikkat çekti
DeFacto'nun global yolculuğu yeni operasyonlarla devam ediyor
DeFacto'nun global yolculuğu yeni operasyonlarla devam ediyor
En-Nesyri için yol göründü! Ayrılık artık an meselesi
En-Nesyri için yol göründü! Ayrılık artık an meselesi
Ara tatiller kalkıyor mu? Bakan Yusuf Tekin'den açıklama
Ara tatiller kalkıyor mu? Bakan Yusuf Tekin'den açıklama
Burada neler dönüyor neler! Oryantal Neda Şahin o skandal partileri anlattı
Burada neler dönüyor neler! Oryantal Neda Şahin o skandal partileri anlattı
Alperen Şengün'lü Houston Rockets Thunder'a farklı yenildi
Alperen Şengün'lü Houston Rockets Thunder'a farklı yenildi
Altın yükselişte! Gram altın, çeyrek altın son fiyatlar
Altın yükselişte! Gram altın, çeyrek altın son fiyatlar
Emine Erdoğan'dan öğrencilere yarıyıl tatili tebriği
Emine Erdoğan'dan öğrencilere yarıyıl tatili tebriği