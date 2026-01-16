Xiaomi yeni Redmi Note 15 serisini tanıttı dirençli yapısı dikkat çekti

Redmi Note 15 Pro+ 5G ve Pro 5G modellerinin, düşme, ezilme ve bükülmelere karşı dirençli yapısıyla SGS Premium Performans Sertifikası bulunuyor.

Abone ol

Xiaomi Türkiye, akıllı telefon pazarındaki en yeni oyuncusu Redmi Note 15 serisi ve görüntüleme ile ev teknolojileri alanındaki yeni ürünlerini tanıttı.

İstanbul'da gerçekleştirilen etkinlikte Redmi Note 15 Pro+ 5G, Redmi Note 15 Pro 5G, Redmi Note 15 Pro ve Redmi Note 15 modellerinden oluşan yeni seri tanıtıldı.

'Redmi Titan Dayanıklılığı' adı verilen yapısal güçlendirmelerle gelen seri, pil performansı, darbe dayanıklılığı ile toz ve suya karşı koruma özellikleriyle ön plana çıkıyor.

Redmi Note 15 Pro+ 5G ve Pro 5G modellerinin, düşme, ezilme ve bükülmelere karşı dirençli yapısıyla SGS Premium Performans Sertifikası bulunuyor.

Cihazların ana kartları yüksek mukavemetli malzemeyle korunurken, orta çerçeveler güçlendirildi. Ekranlar, Corning Gorilla Glass Victus 2 ile darbelere karşı daha dirençli hale getirildi. Bu yapısal özellikler sayesinde cihazlar 2,5 metreye kadar yükseklikten düşmelere karşı sertifikalı koruma sunuyor. Ayrıca, IP66 ve IP68 standartlarını karşılayan üst segment modeller, 2 metre derinlikte 24 saate kadar su altında kalabiliyor ve 'Wet Touch 2.0' teknolojisiyle ekran ıslakken bile dokunmatik hassasiyetini koruyor.

Pil teknolojisinde silikon-karbon dönemi

Xiaomi, yeni seride pil teknolojisinde de önemli bir değişikliğe gitti. Serinin amiral gemisi konumundaki Redmi Note 15 Pro+ 5G modelinde, yüzde 10 silikon içeriğine sahip 6 bin 500 mAh kapasiteli Silikon-Karbon (SiC) pil kullanıldı. Bu yeni pil teknolojisi, daha kompakt bir yapıda daha yüksek enerji yoğunluğu sunuyor ve 100W HyperCharge teknolojisiyle destekleniyor. Xiaomi Surge pil yönetim sistemiyle entegre çalışan bu teknoloji, 1600 şarj döngüsü sonrasında bile kapasitesinin yüzde 80'inden fazlasını koruyarak yaklaşık 6 yıllık bir kullanım ömrü vadediyor.

Serinin giriş modeli olan Redmi Note 15 ise 6 bin mAh pil kapasitesiyle geliyor. Note 15 serisinin tüm modellerinde ters şarj desteği yer alıyor.

Yapay zeka desteğiyle düşük ışıkta bile yüksek görüntü kalitesi sağlanıyor

Görüntüleme tarafında ise Pro modellerde dünyada ilk kez kullanılan 200 MP HPE görüntü sensörü tercih edildi. 1/1.4 inç büyüklüğündeki bu sensör, yapay zeka desteğiyle ışığın az olduğu ortamlarda dahi net görüntüler elde edilmesini sağlıyor.

Kullanıcıların tek bir lensle 5 farklı odak uzaklığında çekim yapabilmesine olanak tanıyan sistem, Google Gemini ve Circle to Search gibi yapay zeka araçlarıyla destekleniyor.

Cihazların performans tarafında ise Redmi Note 15 Pro+ 5G modeli, gücünü Snapdragon 7s Gen 4 işlemciden aldı. Model, Xiaomi IceLoop soğutma sistemiyle yoğun kullanımda ısı yönetimini optimize ediyor. Ayrıca Pro modellerde sunulan 'Xiaomi Çevrimdışı İletişim' özelliği sayesinde, şebeke kapsamı dışındaki alanlarda dahi cihazlar arası sesli iletişim kurulabiliyor.

Tanıtımla birlikte satışa sunulan cihazların fiyatları belli oldu

Redmi Note 15 16 bin 999 lira, Redmi Note 15 Pro 20 bin 999 lira, Redmi Note 15 Pro 5G 26 bin 999 lira ve serinin en üst modeli Redmi Note 15 Pro+ 5G ise 32 bin 999 lira fiyat etiketiyle raflardaki yerini aldı. Cihazları satın alan kullanıcılara, 15-31 Ocak arasında geçerli olacak kampanya kapsamında Redmi Watch ve Redmi Buds serisi giyilebilir aksesuar hediye edilecek.

Redmi Note 15 serisinin tüm satış kanallarında satışları dün saat 21.00 itibarıyla başladı. Kullanıcılar, REDMI Note 15 Serisi'ne, Vatan, Teknosa, MediaMarkt, mi.com, Mi Stores, Evkur, Turkcell, Vodafone, Türk Telekom, N11, Pazarama, Amazon, Hepsiburada ve Trendyol gibi satış kanallarından ulaşabiliyor. Ayrıca, kullanıcılara satın alma tarihinden itibaren 12 ay içinde bir defaya mahsus ücretsiz ekran değişimi hizmeti ve 2 ay boyunca ücretsiz YouTube Premium aboneliği fırsatı da sunuluyor.

Mijia ve ekosistem ürünleri Türkiye'de

Xiaomi, akıllı telefonların yanı sıra küresel pazarda ilgi gören Mijia markalı ev ve yaşam ürünlerini de Türkiye'ye getirdi. Satışa sunulan ürünler arasında açık ses alanı teknolojisine sahip Mijia Smart Audio Glass akıllı gözlük, hava temizleme cihazları, akıllı nemlendiriciler, taşınabilir hava kompresörleri ve matkap setleri yer alıyor.

Şirket ayrıca, gürültü engelleme özellikli Redmi Buds 8 Lite kulaklık, yeni nesil akıllı televizyonlar ve oyuncu monitörlerini de kullanıcıların beğenisine sundu.

Katılımcılar, etkinlik kapsamında oluşturulan deneyim alanında yeni teknolojileri yakından inceleme fırsatı buldu. Alanda, cihazların teknik özelliklerini deneyimlemenin yanı sıra, dayanıklılık performanslarının da bizzat test edebileceği uygulamalı stantlar yer aldı.