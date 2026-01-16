BIST 12.545
DOLAR 43,28
EURO 50,24
ALTIN 6.404,16
HABER /  GÜNCEL

Emine Erdoğan'dan öğrencilere yarıyıl tatili tebriği

Emine Erdoğan'dan öğrencilere yarıyıl tatili tebriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yarıyıl tatiline çıkan tüm öğrencileri tebrik etti.

Abone ol

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yarıyıl tatili dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, eğitim-öğretim yılının ilk yarısını başarıyla tamamlayan tüm öğrencileri kutlayan Emine Erdoğan, "Yarıyıl tatilinin çocuklarımızın dinlenmeleri, kendilerini yeniden keşfetmeleri ve yeni hedeflere hazırlanmaları için vesile olmasını temenni ediyorum. Bilgi ve erdemle güçlenen değerli öğrencilerimizin yolu daima açık olsun." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! Ümit Karan da aralarında...
Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! Ümit Karan da aralarında...
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Futbolda haftanın programı
Futbolda haftanın programı
Basketbolda haftanın programı
Basketbolda haftanın programı
İşçi servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var
İşçi servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var
Büyük panik! 6 büyüklüğünde deprem oldu
Büyük panik! 6 büyüklüğünde deprem oldu
Machado, Nobel Barış Ödülü'nü Trump'a verdi: Harika bir jest
Machado, Nobel Barış Ödülü'nü Trump'a verdi: Harika bir jest
Galatasaray, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek
Galatasaray, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek
İran ABD'ye resti çekti! BM'de acil toplantı' Saldırıya karşılık veririz'
İran ABD'ye resti çekti! BM'de acil toplantı' Saldırıya karşılık veririz'
Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği'nden İran'daki Türklere kritik uyarı
Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği'nden İran'daki Türklere kritik uyarı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından uyuşturucu soruşturmasında 23 zanlı hakkında gözaltı kararı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından uyuşturucu soruşturmasında 23 zanlı hakkında gözaltı kararı
18 milyon öğrenci karne alacak! Okullarda yarıyıl tatili başlıyor
18 milyon öğrenci karne alacak! Okullarda yarıyıl tatili başlıyor