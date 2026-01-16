BIST 12.551
Ara tatiller kalkıyor mu? Bakan Yusuf Tekin'den açıklama

Eğitim dönemi içerisinde iki kez yapılan birer haftalık tatilin kaldırılması tartışmaları sürerken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den bir açıklama geldi. Tekin konunun gündemlerinde olduğunu belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den ara tatillere yönelik açıklama geldi. "Biz 2023’ten itibaren attığımız her adımı öğretmen arkadaşlarımızla, öğrenci arkadaşlarımızla, velilerle, kamuoyundaki paydaşlarımızla istişare halinde yürütmeye çaba sarf ediyoruz." ifadelerini kullanan Tekin şunları kaydetti:

"Analizlerimizi yapıyoruz"

Aldığımız bütün kararların arka planında çok kapsamlı bir alan araştırması, istişare süreci var. Ara tatillerle ilgili olarak da bu bahsettiğim paydaşlarımızdan karşı olanlar var, taraftar olanlar var.

Biz de bununla ilgili analizlerimizi yapıyoruz. Dediğim gibi bakanlıktaki eğitim öğretim dairelerimizden izleme ve değerlendirme daire başkanlıklarımız var. Onlar bu konudaki değerlendirmeleri yapıyorlar. Art niyetli bazı kişiler bizim bu söylediklerimizi cümlenin son kısmını alarak değerlendiriyorlar. Sanki biz sadece kamuoyuyla danışıyormuşuz gibi algılıyorlar. Bu çok art niyetli bir yaklaşım.

"Konu gündemimizde"

Biz eğitimin bütün paydaşlarıyla, öğretmen arkadaşlarımızla, öğrenci arkadaşlarımızla zaten konuşuyoruz, pedagojik ve akademik anlamda bunun artılarını ve eksilerini tartışıyoruz ama diğer paydaşlarla da görüşüyoruz. Henüz verilmiş bir kararımız yok, bu konu gündemimizde.

