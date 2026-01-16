BIST 12.457
Basketbolda haftanın programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 16. haftanın maçları bugün oynanacak tek maçla, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftası ise yarın oynanacak 3 maçla başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

19.00 Bursaspor Basketbol-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (TOFAŞ)

Yarın:

13.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Trabzonspor (Gazanfer Bilge)

15.30 Galatasaray MCT Technic-Bahçeşehir Koleji (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

18.00 Safiport Erokspor-Anadolu Efes (Sinan Erdem)

18 Ocak Pazar:

13.00 Mersinspor-Glint Manisa Basket (Servet Tazegül)

15.30 Türk Telekom-Beşiktaş GAİN (Ankara)

18.00 Fenerbahçe Beko-TOFAŞ (Ülker Spor ve Etkinlik)

20.30 Karşıyaka-Aliağa Petkimspor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Fenerbahçe Opet-Dardanel Çanakkale Belediyespor (Fenerbahçe Metro Enerji)

14.00 OGM Ormanspor-Melikgazi Kayseri Basketbol (M.Sait Zarifoğlu)

16.00 Nesibe Aydın-Galatasaray Çağdaş Faktoring (TOBB ETÜ)

18 Ocak Pazar:

14.00 Emlak Konut-Botaş (Başakşehir Spor Kompleksi)

17.00 Çimsa ÇBK Mersin-Beşiktaş BOA (Servet Tazegül)

