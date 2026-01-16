BIST 12.457
DOLAR 43,28
EURO 50,24
ALTIN 6.397,63
HABER /  DÜNYA

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği'nden İran'daki Türklere kritik uyarı

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği'nden İran'daki Türklere kritik uyarı

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği, İran'da devam eden olaylar ve ekonomik kriz kaynaklı protestolar nedeniyle bölgedeki Türk vatandaşlarına yönelik bir güvenlik uyarısı yayımladı.

Abone ol

Tahran Büyükelçiliği, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı duyuruda, İran’a seyahat edecek ve hali hazırda İran’da bulunan Türk vatandaşlarını güvenlikleri hususunda dikkatli olmaya davet etti.

Duyuruda, “İran’a seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımızın, son dönemde yaşanan gelişmeleri dikkate alarak hareket etmelerinde; İran’da bulunan vatandaşlarımızın ise güvenlikleri hususunda dikkatli olmalarında ve gelişmelere dair olabilecek duyuruları, Bakanlığımız ve İran’daki temsilciliklerimizin resmi internet sitelerinden/sosyal medya hesaplarından takip etmelerinde yarar görülmektedir.” ifadeleri yer aldı.

Büyükelçilik ayrıca, olası acil durumlarda Konsolosluk çağrı merkezine ve İran’daki temsilciliklere 7 gün 24 saat ulaşılmasının mümkün olduğunu belirtti.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran’da 28 Aralık 2025’te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı’da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmazken ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 2 bin 615 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 bin 470 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından uyuşturucu soruşturmasında 23 zanlı hakkında gözaltı kararı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından uyuşturucu soruşturmasında 23 zanlı hakkında gözaltı kararı
18 milyon öğrenci karne alacak! Okullarda yarıyıl tatili başlıyor
18 milyon öğrenci karne alacak! Okullarda yarıyıl tatili başlıyor
Beyaz Saray açıkladı! Trump şaka yapıyormuş
Beyaz Saray açıkladı! Trump şaka yapıyormuş
Hükümlü çaycı faciayı önlemişti! Adliyedeki o dehşet anları anlattı
Hükümlü çaycı faciayı önlemişti! Adliyedeki o dehşet anları anlattı
2026 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete'de yayımlandı
2026 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete'de yayımlandı
1,5 yaşındaki bebek evinde ölü bulundu
1,5 yaşındaki bebek evinde ölü bulundu
Anadolu Efes mağlubiyeti seriye bağladı taraftar İsmail Şenol'u istifaya davet etti
Anadolu Efes mağlubiyeti seriye bağladı taraftar İsmail Şenol'u istifaya davet etti
Mersin limanında 298 kg kokain ele geçirildi Ali Yerlikaya duyurdu
Mersin limanında 298 kg kokain ele geçirildi Ali Yerlikaya duyurdu
Halep’in Deyr Hafir bölgesindeki bir grup YPG/SDG’li terörist silahlarını bırakıp teslim oldu
Halep’in Deyr Hafir bölgesindeki bir grup YPG/SDG’li terörist silahlarını bırakıp teslim oldu
İsrail askerleri Suriye topraklarından 250 keçi çaldı
İsrail askerleri Suriye topraklarından 250 keçi çaldı
Sompo Sigorta 2026'da müşteri sayısını 3,5 milyona çıkarmayı hedefliyor
Sompo Sigorta 2026'da müşteri sayısını 3,5 milyona çıkarmayı hedefliyor
Sergen Yalçın'dan Necip Uysal ve Rafa Silva için olay sözler
Sergen Yalçın'dan Necip Uysal ve Rafa Silva için olay sözler