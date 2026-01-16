Futbolda haftanın programı

Futbolda Trendyol Süper Lig'in 2. yarısı yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Trendyol 1. Lig'de 21, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 19, Beyaz Grup'ta 21 ve TFF 3. Lig'de 17'nci hafta müsabakaları yapılacak.Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:
Trendyol Süper Lig
Yarın:
17.00 RAMS Başakşehir-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Galatasaray-Gaziantep FK (RAMS Park)
18 Ocak Pazar:
14.30 Kasımpaşa-Hesap.com Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 Kocaelispor-Trabzonspor (Turka Araç Muayene Kocaeli)
17.00 Gençlerbirliği-Samsunspor (Eryaman)
20.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (Alanya Oba)
19 Ocak Pazartesi:
17.00 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor (MEDAŞ Konya Büşükşehir)
20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Isonem Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi)
20.00 Beşiktaş-Zecorner Kayserispor (Tüpraş)
Trendyol 1. Lig
Bugün:
20.00 Arca Çorum FK-Adana Demirspor (Çorum Şehir)
Yarın:
13.30 Atakaş Hatayspor-Manisa FK (Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi)
13.30 Bandırmaspor-Atko Grup Pendikspor (Bandırma 17 Eylül)
19.00 Esenler Erokspor-İmaj Altyapı Vanspor (Esenler Erokspor)
18 Ocak Pazar:
13.30 Erzurumspor FK-Amed Sportif Faaliyetler (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Boluspor-SMS Grup Sarıyer (BoluAtatürk)
19.00 Eminevim Ümraniyespor-Serikspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19 Ocak Pazartesi:
14.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Sakaryaspor (Iğdır Şehir)
17.00 İstanbulspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.00 Sipay Bodrum FK-Özbelsan Sivasspor (Bodrum İlçe)
TFF 2. Lig
Kırmızı Grup:
Yarın:
13.00 Muşspor-ISBAŞ Isparta 32 Spor (Muş Şehir)
15.00 Somaspor-Fethiyespor (Soma Nazım Yavuz)
15.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor (Mersin)
18 Ocak Pazar:
13.00 KCT 1461 Trabzon FK-Bursaspor (Ortahisar Yavuz Selim)
13.00 Ankara Demirspor-Mardin 1969 Spor (TCDD Ankara Demirspor)
15.00 Adanaspor-Granny's Waffles Kırklarelispor (Yeni Adana)
15.00 Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol -Menemen FK (Bolluca)
15.00 Aliağa Futbol-Güzide Gebzespor (Aliağa Atatürk)
Beyaz Grup:
Yarın:
13.00 GMG Kastamonuspor-Beykoz Anadoluspor (Gazi)
15.00 Altınordu-İskenderunspor (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası)
15.00 Muğlaspor-Sincan Belediyesi Ankaraspor (Muğla Atatürk)
17.00 MKE Ankaragücü-Adana 01 FK (Eryaman)
18 Ocak Pazar:
13.00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Anagold 24Erzincanspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
15.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Bucaspor 1928 (11 Nisan)
15.00 Karaman FK-Kepezspor (Yeni Karaman)
15.00 Karacabey Belediyespor-Sultan Su İnegölspor (Karacabey M.Fehmi Gerçeker)
15.00 Batman Petrolspor-Merkür Jet Erbaaspor (Batman)
TFF 3. Lig
1. Grup:
Yarın:
13.00 Polatlı 1926 Spor-Kestel Çilekspor (Polatlı İlçe)
15.00 İnegöl Kafkasspor-Edirnespor (İnegöl İlçe)
15.00 Beykoz İshaklıspor-Küçükçekmece Sinopspor (Alemdağ)
15.00 İnkılap Futbol-Bulvarspor (Ömerli)
15.00 Çorluspor 1947-Silivrispor (General Basri Saran)
18 Ocak Pazar:
13.00 Karalar İnşaat Etimesgutspor-Bursa Nilüfer Futbol (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
15.00 Bursa Yıldırımspor-Astor Enerji Çankayaspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
15.00 Galataspor-Yalova FK 77 (İBB Beyoğlu)
2. Grup:
Yarın:
13.00 Diyarbekirspor-Hacettepe Türk Metal 1963 (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)
13.00 12 Bingölspor-Cinegold Ağrı 1970 (Bingöl Şehir)
13.00 Suvermez Kapadokyaspor-Kilis 1984 (Suvermezköyü Fikret Tunca Spor Kompleksi Çim Saha)
18 Ocak Pazar:
13.00 Kırıkkale FK-Malatya Yeşilyurtspor (Başpınar)
13.00 Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Niğde Belediyespor (Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Saha)
13.00 Erciyes 38 Futbol-MDGRUP Osmaniyespor (RHG Enertürk Enerji)
13.00 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Silifke Belediyespor (Kızıltepe İlçe)
13.00 Ejderoğlu Kırşehir Futbol-Karaköprü Belediyespor (Kırşehir Ahi)
3. Grup:
Yarın:
13.00 Artvin Hopaspor-Sebat Gençlikspor (Arhavi İlçe)
17.00 52 Orduspor FK-Amasyaspor (19 Eylül)
17.00 Giresunspor-Çayelispor (Çotanak Spor Kompleksi)
18 Ocak Pazar:
13.00 Düzce Cam Düzcespor-TCH Group Zonguldakspor (Dmall Düzce Şehir)
13.00 Tokat Belediyespor-Karabük İdmanyurdu (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)
13.00 Pazarspor-1926 Bulancakspor (Pazar İlçe)
13.00 Fatsa Belediyespor-Orduspor 1967 (Fatsa İlçe)
13.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Yozgat Belediyesi Bozokspor (Şehit Vefa Karakurdu)
4. Grup:
Yarın:
15.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Altay (Ayvalık Hüsnü Uğural)
17.00 Karşıyaka-Kütahyaspor (Alsancak Mustafa Denizli)
17.00 Denizli İdmanyurdu Gürellespor-Nazillispor (Denizli Atatürk)
18 Ocak Pazar:
15.00 Söke 1970-Alanya 1221 (Didim Atatürk)
15.00 Bornova 1877-Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri (Bornova Aziz Kocaoğlu)
15.00 Oktaş Uşakspor-Afyonspor (Uşak 1 Eylül)
17.00 Eskişehirspor-İzmir Çoruhlu FK (Prof. Dr. Fethi Heper)
17.00 Tire 2021 FK-Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor (Tire-Gazi Mustafa Kemal Atatürk)