Machado, Nobel Barış Ödülü'nü Trump'a verdi: Harika bir jest

Machado, Nobel Barış Ödülü'nü Trump'a verdi: Harika bir jest

Venezuela muhalefet lideri Machado, kendisi için daha önce Venezuela'da saygınlığının kalmadığını söyleyen ABD Başkanı Trump'a Nobel Barış Ödülü’nü takdim etti. Ödülü kabul eden Trump, Machado’ya teşekkür etti ve “Harika bir jest” olarak niteledi.

Venezuelalı muhalif lider Machado, Beyaz Saray'daki görüşmenin ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

Machado, ABD Başkanı ile yaptığı görüşmede, Nobel Barış Ödülü'nü Trump'a sunduğunu dile getirdi, ancak Trump'ın ödülü kabul edip etmediği konusunda herhangi bir yorum yapmadı.

Trump'tan açıklama

Trump, Machado ile görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, muhalif lider ile çok iyi bir görüşme yaptığını belirtti.

Trump, Machado'nun kendisine Nobel Barış Ödülü'nü sunduğunu ifade ederek, bunun karşılıklı saygıya dayalı "çok güzel bir jest" olduğunu ifade etti.

Machado için saygınlığının kalmadığını söylemişti

ABD Başkanı Trump, daha önceki açıklamalarında, "Machado'nun Venezuela'da iktidarın başına geçecek kadar halk arasında saygınlığının ve gücünün olmadığı" savunmuş ve bu sebeple mevcut Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ve hükümeti ile çalışacaklarını belirtmişti.

Amerikan basını, Trump’ın Machado’nun ödülü kabul etmesine ve ödülün Trump’ın hakkı olduğunu söylememesine öfkelendiğini öne sürmüştü. Machado, Nikolas Maduro kaçırıldıktan sonra ödülü Trump’la paylaşmak istediğini açıklamıştı.

Machado, Nobel Barış Ödülü'nü Trump'a verdi: Harika bir jest - Resim: 0

